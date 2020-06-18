“健康成6·18新热点”诠释新消费趋势

“投资什么都不如投资健康”，这一观念在疫情之下正在深入人心。多个电商平台提供的数据显示，今年的“6·18”购物节，健康和预防类商品大热，其中疫苗、体检服务更是“被约爆”了。从具体平台的表现看，HPV疫苗是天猫平台上预约的“爆品”；从与疫情相关的防护用具来看，口罩在京东和苏宁平台上一直稳居榜首。

各大电商平台发布的“6·18”数据显示，健康类产品成为新热点。比如体检套餐成交额同比增9倍，核酸检测预约量环比增近6倍，OTC药品成交额同比增长208倍，日常防护物资需求始终居于高位，医用敷料类产品成交额同比增长超7倍等等。这些健康和预防类商品，昔日都是不起眼的配角，如今乘风破浪呼啸而来，盖过传统消费商品的风头，摇身变成“爆款”，不禁令人刮目相看。

新冠疫情给社会造成巨大损失，广大民众亲身体验到疫情的重大伤害，个人的健康、价值观、生活方式等均受到影响。很多人重新认识生命的价值和生活的意义，开始重视在身体健康方面的消费。更多人把健康放在了更重要的位置，这一生活理念的变化亦投射到个人消费上。

不仅是健康类商品，其它与健康相关的新消费商品和服务，诸如体育用品、旅游、养生等，也日益受到消费者的追捧，这是经济社会发展的必然。从欧美等发达国家的经验看，民众有钱有闲后就不再一味追求物质生活的消费，而是逐渐将消费重心转移到健康、养生、旅游、艺术等消费领域，愿意花更多钱保养健康、追求精神愉悦。我国目前正处于消费升级的阶段，部分消费者已经有这方面的需求，疫情则加速了这一过程。

健康成“6·18”消费的新热点，其实是近年来新消费发展的一个缩影。消费作为缓解疫情影响，提振经济的一个重要内容，得到了越来越多的关注。除了汽车、家电等传统大宗消费外，新需求、新模式的消费势头强劲。今年以来，无接触经济、康养产业消费、直播带货、网络教育等新兴消费逆势飞扬，已形成新的经济增长点，成为经济发展的亮点。

全球化监测和数据分析公司尼尔森发布的调查报告显示，中国消费心理呈现明显的复苏迹象。这不仅为国内经济发展注入新的活力，也为受到疫情冲击的全球经济带来一线曙光。以健康、科技为代表的新消费快速崛起，将会促使国内消费市场稳步恢复正常，进一步为保民生、促发展夯实基础。危机中自有新的商机，“6·18”购物节的消费新热点再次证明，疫情对经济发展带来的负面影响是短期的。只要我们把握好发展方向，创新发展模式，就能及时扭转形势。