中非要坚定不移携手抗击疫情

国家主席习近平6月17日晚在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表题为《团结抗疫 共克时艰》的主旨讲话。习近平强调，面对疫情，中非相互声援、并肩战斗，中非更加团结，友好互信更加巩固。中方珍视中非传统友谊，无论国际风云如何变幻，中方加强中非团结合作的决心绝不会动摇。中方将继续全力支持非洲抗疫行动。双方应坚持人民至上、生命至上，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康，坚定不移携手抗击疫情，坚定不移推进中非合作，坚定不移践行多边主义，坚定不移推进中非友好，共同打造中非卫生健康共同体和更加紧密的中非命运共同体。会议发表《中非团结抗疫特别峰会联合声明》，向国际社会发出中非团结合作的时代强音。

本次峰会由中国和非洲联盟轮值主席国南非、中非合作论坛共同主席国塞内加尔共同发起，以视频方式举行。南非总统拉马福萨、塞内加尔总统萨勒和埃及总统塞西、刚果（金）总统齐塞克迪、阿尔及利亚总统特本、加蓬总统邦戈、肯尼亚总统肯雅塔、马里总统凯塔、尼日尔总统伊素福、尼日利亚总统布哈里、卢旺达总统卡加梅、津巴布韦总统姆南加古瓦、埃塞俄比亚总理阿比以及非盟委员会主席法基出席。联合国秘书长古特雷斯、世界卫生组织总干事谭德塞作为特邀嘉宾与会。

中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁出席。

中方加强中非团结合作决心绝不会动摇

习近平在讲话中指出，在全球抗击新冠肺炎疫情的重要时刻，我们举行这次中非特别峰会，同各位新老朋友通过视频相聚，共商团结抗疫大计，共叙中非兄弟情谊。这次疫情突如其来，给世界各国带来严重冲击，夺走数十万人宝贵生命。我提议，我们为在疫情中的不幸罹难者默哀，向他们的亲人表示慰问。

习近平强调，面对疫情，中国和非洲相互声援、并肩战斗，双方更加团结，友好互信更加巩固。中方珍视中非传统友谊，无论国际风云如何变幻，中方加强中非团结合作的决心绝不会动摇。

最大限度降低疫情负面影响

习近平指出，当前疫情仍在全球蔓延，中国和非洲都面临抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。我们要坚持人民至上、生命至上，统筹资源，团结合作，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康，最大限度降低疫情负面影响。

第一，我们要坚定不移携手抗击疫情。中方将继续全力支持非方抗疫行动，继续向非洲国家提供物资援助、派遣医疗专家组、协助非方来华采购抗疫物资。中方将提前于年内开工建设非洲疾控中心总部，同非方一道实施好中非合作论坛框架内“健康卫生行动”，加快中非友好医院建设和中非对口医院合作，共同打造中非卫生健康共同体。中方承诺，新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家。

第二，我们要坚定不移推进中非合作。中方将在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务，同国际社会一道，加大对疫情特别重、压力特别大的非洲国家的支持力度，包括进一步延长缓债期限。中方鼓励中国有关金融机构参照二十国集团缓债倡议，根据市场原则同非洲国家就商业主权贷款安排进行友好协商。中方将同二十国集团成员一道落实二十国集团缓债倡议，并呼吁二十国集团在落实当前缓债倡议基础上，进一步延长对包括非洲国家在内的相关国家缓债期限。希望国际社会特别是发达国家和多边金融机构在非洲减缓债问题上采取更有力行动。中方愿在尊重非方意愿基础上，同联合国、世界卫生组织及其他伙伴开展援非抗疫合作。中方支持非洲大陆自由贸易区建设，支持非洲加强互联互通和保障产业链供应链建设，愿同非方拓展数字经济、智慧城市、清洁能源、5G等新业态合作。

第三，我们要坚定不移践行多边主义。中方愿同非方一道，维护以联合国为核心的全球治理体系，支持世界卫生组织为全球抗疫作出更大贡献。我们反对将疫情政治化、病毒标签化，反对种族歧视和意识形态偏见，坚定捍卫国际公平正义。

第四，我们要坚定不移推进中非友好。我愿同各位同事保持密切联系，夯实友好互信，在涉及彼此核心利益问题上相互支持，共同维护中非和发展中国家根本利益，推进中非全面战略合作伙伴关系高水平发展。

习近平最后强调，我们在中非合作论坛北京峰会上一致决定构建更加紧密的中非命运共同体。今天我们召开团结抗疫特别峰会，就是用实际行动践行北京峰会承诺，也是为国际抗疫合作贡献力量。我相信，人类终将战胜疫情，中非人民也终将过上更加美好的生活。

峰会发表了联合声明

外方领导人在发言中纷纷表示，在新冠肺炎疫情在全球、在非洲扩散蔓延的关键时候召开中非团结抗疫特别峰会具有特殊重要意义，再次展现了非中友谊的牢固和非中关系的韧性。中国同非洲国家相互支持、守望相助、患难与共，为非方抗击疫情提供了物资、技术、经验等各方面宝贵帮助和支持，非洲国家深表感谢。疫情是空前严峻的全球危机，国际社会各方唯有加强团结，坚持多边主义，支持世界卫生组织等国际机构发挥作用，才能最终战而胜之。非方呼吁有关债权国和国际金融机构进一步减缓非洲国家债务，在诊疗、药物、疫苗研发等方面加强合作，助力非洲国家增强应对疫情能力，恢复经济，实现自主、可持续发展。在这方面，中国树立了表率，用实际行动再次证明中国是非洲全天候的好朋友、好伙伴。非方坚定致力于非中全面战略合作伙伴关系发展，共同打造非中卫生健康共同体，推动构建人类命运共同体。非中传统友谊万古长青。

本次会议务实高效，在积极友好的气氛中达成重要共识。峰会发表了《中非团结抗疫特别峰会联合声明》。中非双方决心深化中非友好，加强相互支持，着力构建更加紧密的中非命运共同体；加强团结合作，支持联合国及世界卫生组织发挥引领和协调作用，携手战胜疫情；加紧落实中非合作论坛北京峰会成果，更多向卫生健康、复工复产、改善民生领域倾斜；维护多边主义，反对将疫情政治化，捍卫国际公平正义。

丁薛祥、孙春兰、王毅、何立峰等参加。

据新华社