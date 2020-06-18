北京严格落实二级防控措施

本报北京6月17日电 （记者朱竞若、王昊男）6月16日，北京市将突发公共卫生事件应急响应级别由三级提升至二级。目前北京市疫情处于上升期。北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，北京市当前疫情涉及范围主要集中在新发地市场，137例病例绝大多数与新发地从业人员、购物人员有直接或间接关联，主要集中于市场所在的花乡地区。绝大部分病例和外环境阳性标本，主要在新发地市场综合交易大厅。初步推断本次疫情由人际传播或物品环境污染引发的感染所致。目前病例中以普通型和轻型病例为主，占总病例数的95%。综合目前情况推断，疫情在早期即被发现，不排除发病人数未来还会维持并持续一定时间。

为落实二级响应防控要求，北京明确高风险街乡、新发地市场相关人员严禁离京，其他人员坚持非必要不出京。

北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长张强介绍，6类人员采取集中统一核酸检测，包括：新发地等涉疫市场、涉疫社区相关人员，中高风险街道乡镇常住居民，本市医疗卫生机构从业人员，公共领域服务人员，已返校学校学生及教职员工，参与重点区域社区防控一线工作人员等。