感谢中国专家组助力巴方提升抗疫水平

本报开罗6月17日电 （记者黄培昭）拉姆安拉消息：巴勒斯坦卫生部长马伊·凯拉16日表示，感谢中国赴巴抗疫医疗专家组带来专业指导与成功经验，使巴方在疫情防控、诊疗和救治等方面水平得到有效提升。

中国赴巴抗疫医疗专家组工作一周后于17日启程回国。在为中国专家组举行的欢送仪式上，凯拉代表巴勒斯坦总统阿巴斯、总理阿什提耶和巴民众送别中国专家组，“中国专家组万里驰援在巴中友好史上留下浓墨重彩的一笔，衷心感谢中国政府和中国人民长期以来对我们的帮助与支持。”凯拉说，中国专家组在巴实地考察，与巴方医疗专家就抗疫各方面进行了充分交流研讨。巴方愿继续深化巴中医疗卫生领域合作，造福两国和两国人民。

中国驻巴勒斯坦办事处主任郭伟指出，中方将与巴方守望相助、同心抗疫，直至共同取得最终胜利。

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 17 版）