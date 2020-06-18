“以前我犯了错，但现在有了努力方向”

贵州黔南布依族苗族自治州启航学校里，干净整洁的校园、精美的手工艺品、叠成“豆腐块”的被子……很难想象，这里的学生全是“问题少年”。

启航学校校长助理、教师罗晓曦介绍，这些少年是已满12周岁、未满18周岁有严重不良行为的以及检察机关不起诉、附条件不起诉尚在考察阶段的，法院判决免予刑事处罚和有期徒刑缓期执行的未成年人。“大部分罪错未成年人走上歧途主要是因为家庭教育的缺失。我们不仅仅要纠正他们的不良行为，还要用爱去感化、挽救他们。”启航学校校长范建耘介绍。

在学校心理咨询室，记者看到，12岁的小明（化名）正和罗晓曦老师谈心。“老师，以前我犯了错，但现在已经有了努力方向，希望以后可以做一个对社会有用的人。”每一次尽情倾诉、贴心开导，都让小明变得更加阳光积极。

“为了帮助他们回归社会，我们在课程设置上下了一番功夫。”启航学校教务处主任王富丽介绍。针对大多学生学业水平低、学习兴趣和动力严重不足的现状，学校就义务教育阶段研发了专门的教材。同时学校积极推行学分制，激励学生主动学习。此外，学校还与黔南中等职业技术学校合作开办平面设计班，教给学生一技之长，帮助他们顺利回归社会。4年来，启航学校共收教442名学生，结业340人，离校学生中，98%以上的学生顺利回归社会，无一人走上重新犯罪的道路。

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 11 版）