广东与多国分享防疫经验 齐心协力 团结合作

3月30日下午，在广东医科大学附属医院远程会诊中心，10多名医疗专家正聚在大屏幕前，与乌克兰布罗瓦雷市的专家通过视频会议，分享抗疫经验。

布罗瓦雷市是广东湛江市的友城，当地出现新冠肺炎疑似病例，但缺少应对方法和经验。市长伊格·萨波什柯致信湛江市请求帮助。收到来信，湛江市外事局马上联系广东医科大学附属医院，迅速组织专家，通过远程视频与布罗瓦雷市分享疫情防控和临床救治等方面的经验，详尽解答问题。

疫情防控中，广东省与外国友好省市广泛开展互援互助。

哥斯达黎加埃斯帕萨市是珠海市的友好交流城市。今年2月，得知珠海医用物资紧缺后，年届八旬的华侨古根和带领旅哥珠海联谊联合总会会长古志宏，积极发动哥斯达黎加华侨华人慷慨解囊。通过多方筹措，在2月4日落实12.6万只口罩和其他物资的供应渠道。

但是受到疫情影响，多个前往中国内地的国际航班停运。古根和与珠海市委外办工作人员多次联系，落实物资接收及转运珠海方案。2月10日上午6点30分，物资运输方案最终确定，由哥斯达黎加发出，经墨西哥转机后发至香港。

2月19日，在珠海免税集团下属香港恒超公司、珠海通宇物流有限公司、珠海斗门珠船集装箱码头有限公司等多方支持下，这批满载众多哥斯达黎加华侨华人心意的物资抵达珠海。

截至4月中旬，广东全省共向140个友城（含友好交流城市）致慰问信、90个友城（含友好交流城市）捐赠抗疫物资。截至目前，广东省内17个地市已向或计划向48个国家65个友好城市（含友好交流城市）等捐赠口罩730万个、额温枪6340个、核酸检测试剂盒25000个、防护服21880套、医用检查手套11.18万副。

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 16 版）