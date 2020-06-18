山西与韩国友城相互支援 风雨同舟 共渡难关

“山西省政府和省红十字会捐赠给我们的防疫物资给予了全罗南道抗击新冠肺炎疫情巨大的力量。”今年4月29日，韩国全罗南道知事金瑛録发来这样一封感谢信。3月，韩国疫情严峻，山西向全罗南道先后捐赠了2.5万只医用外科口罩和1000套防护服。

全罗南道是山西与韩国的首个省级友城，2017年11月缔结友好省道关系。

2月初正是国内疫情形势紧张的时候，山西口罩供应严重不足。“那会还在春节假期，工厂没有复工，口罩全线告急，基本是年前库存。”山西外事办亚洲处处长史国伟说，“全罗南道国际协力局主动打来电话要给我们捐赠物资，真是雪中送炭。”2月27日，全罗南道政府捐赠的1万只口罩运抵太原，箱子上写着“风雨同舟，共渡难关”的标语。

“投之以桃，报之以李。”史国伟说，全罗南道在山西防疫物资短缺的关键时刻伸出援手，山西也定当尽全力帮助他们。

4月22日，山西捐赠的第二批防疫物资运抵全罗南道，山西外事办亚洲处工作人员李超群心里的石头也落了地。“我们一共联系了3个口罩厂家，详细了解资质、价格、数量。”李超群说，敲定厂家后物资运输又成了难题。

李超群和同事先后联系了省内4家物流公司，逐家比较快递价格、通关能力和投递效率，同时学习了解海关通关和医疗物资检验检疫知识，多方协调，将物资寄出。

“每天醒来第一件事就是看看运到哪里了，一天查四五次物流信息。”李超群告诉记者，这批物资从太原运到北京再转到郑州分流，终于送达韩国。

自山西与韩国全罗南道缔结友好省道关系以来，交流日益密切。2019年10月，中国青年友好使者代表团访问韩国，山西派出30名青年参加，山西外事办出国管理和签证处副处长孔宁就是其中之一。“这是我第一次去韩国。在送别晚宴上，中韩两国青年一起唱起了《朋友》，很感动。”这段访韩经历让孔宁更加关注韩国疫情。在中国人民对外友好协会的组织下，山西青年代表纷纷录制视频为韩国人民加油打气。

海外疫情暴发后，山西已经向49个国外地方政府捐赠外科口罩近109万只，防护服4000套，一次性手套3200副。

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 16 版）