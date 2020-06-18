本报北京6月17日电 （记者朱竞若、王昊男）北京市根据疫情发展变化果断调整应急响应级别和防控策略，6月16日，将突发公共卫生事件应急响应级别由三级提升至二级。17日，北京全面严格落实二级防控措施，同时坚持外防输入、内防扩散，采取最坚决、最果断、最严格的措施，争分夺秒地开展排查、检测、流调、溯源等工作，做到应查尽查、应检尽检、应隔尽隔、应收尽收，力争迅速把这次疫情控制住。

目前北京市疫情处于上升期，防控形势严峻复杂。北京市疾病预防控制中心副主任庞星火在17日的新闻发布会上介绍，综合调查、检测、排查结果，北京市当前疫情涉及范围主要集中在新发地市场，137例病例绝大多数与新发地从业人员、购物人员有直接或间接关联，主要集中于市场所在的花乡地区。绝大部分病例和外环境阳性标本，主要在新发地市场综合交易大厅。初步推断本次疫情由人际传播或物品环境污染引发的感染所致。目前病例中以普通型和轻型病例为主，占总病例数的95%。综合目前情况推断，疫情在早期即被发现，不排除发病人数未来还会维持并持续一定时间。

落实二级响应防控要求，北京明确高风险街乡、新发地市场相关人员严禁离京，其他人员坚持非必要不出京。17日，北京全市中小幼已全部实现静校，高校全面停止春季学期学生返校，校外培训机构线下课程和集体活动全部停止。与此同时，线上教学、远程服务全面开启。为有效满足初高三年级学生居家线上学习和复习需求，北京组织全市区级以上骨干教师和中高考学科教师，为考生提供在线答疑服务，解决其在家学习复习中的多样化、个性化问题。

全市日均采样约40万人，充分发挥核酸检测“早发现”功能。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、市委组织部副部长张强介绍，6类人员采取集中统一核酸检测，包括：新发地等涉疫市场、涉疫社区相关人员、中高风险街道乡镇常住居民、本市医疗卫生机构从业人员、公共领域服务人员、已返校学校学生及教职员工、参与重点区域社区防控一线工作人员等。目前，35.6万人的检测已经完成，经大数据筛查的35.5万涉疫市场相关人员检测将于17日完成。

市场综合执法检查24小时进行。检查以农副产品市场、社区菜市场、餐饮服务单位、超市、冷库为重点，北京市市场监管综合执法总队总队长况旭介绍，16日21时至17日14时，全市各级市场监管部门共出动执法人员6518人次，检查经营单位9895家，包含市场433家、餐饮服务单位4623家、超市1568家、冷库5家。当场下达责令改正12件，关停食品经营主体27家，立案6件。

响应级别调整后，北京餐饮企业暂停举办婚宴、酒席等群体性聚餐活动；线下各种仪式、发布会、现场展卖等易造成人员聚集的促销活动一律停办。北京市商务局二级巡视员王洪存表示，将控制经营场所人员密度，防止人群聚集，严格落实戴口罩、测体温、消杀通风、核验健康宝及扫码登记等措施；严格员工的健康管理和个人防护，落实“四早”措施，坚决杜绝带病上岗。

此外，为加强对防控工作的统筹指挥和战时调度，北京市在防控工作领导小组原有一办十组的基础上，又增加了7个专项工作组，进一步完善战时机制。

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 03 版）