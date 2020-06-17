北京：线下易造成人员聚集的促销活动一律停办

人民网北京6月17日电（记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第123场新闻发布会上，北京市商务局二级巡视员王洪存介绍了商业服务业做好疫情防控，确保行业安全的有关情况。

王洪存表示，16日晚，北京市应急响应级别由三级调至二级，强调必须坚持“九严格” 防控措施。商务部门坚决贯彻落实市防控领导小组的部署要求，从严从紧从实抓好商业服务业疫情防控工作。

一是夯实属地责任，督促指导企业严格落实主体责任。要求各商业服务业按照二级响应防控措施和指引要求，迅速调整完善防控工作方案预案，科学精准有效地抓好疫情防控工作。餐饮企业暂停举办婚宴、酒席等群体性聚餐活动；线下各种仪式、发布会、现场展卖等易造成人员聚集的促销活动一律停办；控制经营场所人员密度，防止人群聚集，严格落实戴口罩、测体温、消杀通风、核验健康宝及扫码登记等措施；严格员工的健康管理和个人防护，落实“四早”措施，坚决杜绝带病上岗，严格落实到过新发地批发市场等场所人员的核酸检测和管理。

二是加强部门联动和检查约谈。市区商务部门主动协调城管执法、市场监管等部门，有重点的加强农产品批发市场、菜市场（店）、餐馆、超市、生鲜果蔬店等场所的执法检查，督促企业落实疫情防控主体责任以及新发地批发市场关联人员的管理。对问题做到立查立改，确保防疫措施落实到位，确保行业安全。