北京应急响应级别调整后 教育教学工作这样安排

人民网北京6月17日电 （记者 鲍聪颖）今天中午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第122场新闻发布会上，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，北京应急响应级别调整后，首都教育系统已经迅速部署安排，从严落实防疫要求，合理安排教育教学工作。

昨天，北京市疫情防控领导小组发布了全市应急响应级别调整的部署和要求，北京市委教育工委、市教委迅速行动，连夜通知部署，今天全市中小幼已经全部实现静校，都已经在物理上把每一个孩子安全的隔离在家，同步继续开展线上教学，市级课程资源持续供给，初高三在许多学校今天一早就已开启线上课程，在线答疑今天也重新启动，目前各项工作按照已有预案全面启动，市区教育部门和各级各类学校坚决落实响应级别调整后的工作措施和防控标准，从严落实各项防疫工作要求。

各学段防疫及教育教学安排

（一）各中小学校

一是做好各年级各学科线上教学工作。各区要一校一策做好线上教学安排，各校要制定详细方案，安排好各年级各班级居家学习课表，今天各学校进入正常线上教学状态，要确保学生线上学习与线下学习顺畅衔接，稳定有序，不得加快进度加重负担。教师要组织好学生居家学习，开展好答疑辅导、作业管理等工作。应该说和前期相比，各校、区均有经验，平稳有序。针对初高三毕业年级，要求各区各校要有专门的工作方案，切实做好中高考前最后阶段在线辅导、答疑和模拟练习；要利用线上教学的优势，加强对学生的个性化辅导，分科、分层、分类进行，提高复习的精准性、有效性。

二是要求学校教职员工正常履职。学校教职员工要围绕学生线上教学和线上答疑辅导等工作履职尽责，具体工作方式、工作地点由学校具体安排。这里特别强调，学校要指导教师做好学生心理辅导工作，教师要与每名学生进行多种方式谈心谈话、沟通交流，了解孩子在重大疫情变化背景下的思想状况，正确认识教学安排调整的初衷，主动适应，积极应对。加强对家长家庭教育的指导和帮助，家校协同共同关注学生情绪变化，做好心理疏导。各学校、各年级组、各班级组有重点地做好班内家长学生工作。

三是加强师生健康管理。各区和学校要坚持师生身体健康日报制度，监测师生，特别是初高三年级学生，和与学生共同居住家庭成员的身体状况、体温情况、确诊情况、疑似情况和密接情况。要求初高三年级学生家庭成员以及参加中高考组考工作的教职员工在这个阶段特别注意加强防护，尽量减少外出，避免交叉感染风险。同时保持适度的锻炼，合理作息，科学饮食，增强抵抗力和免疫力。

四是统筹安排好期末有关收尾工作。目前，部分区还没有完成义教入学登记工作，这些区和学校要采取线上方式进行。如果确实需要线下审核的，必须应视疫情防控条件允许后方可进行。各区要做好周密安排，确保平稳有序。各学段期末安排在各区指导下有序开展，针对年级特点和学科类型设计好适宜的期末教学收官的检测工作，为科学安排暑假活动和下学期工作奠定基础。

（二）各在京高校（含高职）

一是全面停止春季学期学生返校工作，各高校要根据学校实际研究调整学校方案，抓紧作出工作部署；“一对一”“点对点”通知到近期原计划即将返校的学生，按照北京防控工作要求不返校；还没有启动返校工作的学校，要立即启动不返校工作预案。学校可以通过线上办理、远程服务等方式，做好毕业生的毕业离校工作。

二是进一步排查校园防控工作薄弱环节，按照市里统一要求，组织专门力量全面开展环境消杀；将校内经营的摊主和管理人员纳入检测范围，尽快完成全覆盖核酸检测。

三是做好口罩、消杀物品等校园防疫物资的储备。

（三）各幼儿园和校外培训机构

幼儿园方面：全市已复园的幼儿园大班停止来园，所有幼儿园不开园；幼儿园招生不要求家长带幼儿现场登记；各幼儿园认真做好食堂管理工作，妥善处置停园后各类食材食品。

校外培训机构停止线下课程和集体活动。

线上学科教学安排

一是市级线上优质课程资源持续供给保障教学不中断。市级中小学课程资源将继续在北京数字学校网站，歌华有线和其它网络平台同步提供，供学生点播。各区和学校可按照教学计划有选择地组织学生观看，结合本校教师辅导答疑；也可作为示范课用于教研。除市级课程外，各区和学校还按照统一教学计划，结合实际自行开发了丰富的区级、校级线上课程提供给学生，市区校协同确保顺利完成本学期教学任务。

二是重启初高三在线答疑服务切实保障学生居家学习复习。2月17日至5月31日期间，我市对全市初高三年级学生提供了在线答疑服务，全市初三和高中学生提出近11.1万个问题，全市区级以上骨干教师和中高考学科教师进行答疑，给出近30.1万个答案，起到显著作用。根据防疫形势变化，为有效满足初高三年级学生居家线上学习和复习需求，自6月17日起继续向全市初高三年级学生提供在线答疑服务，帮助考生解决在家学习复习中的多样化、个性化问题。

压实压紧各方责任

一是强化市级统筹指导。强化“四方责任”的落实，市级加强整体统筹和工作指导，指导学校从严落实各项防控标准和措施，做好整体教育教学安排。

二是落实区级属地责任。各区统筹指导本区各级各类学校疫情防控和教育教学工作，及时发现解决困难和问题，调整完善措施，指导学校抓好工作落实，确保校园安全稳定、学生居家学习平稳顺利。

三是落实学校主体责任。要认真做好应急响应级别调整后各项管理规定，压实责任，对每一名学生和教职员工要进行持续的身体健康和体温监测。有序开展线上教学，线上教学期间，做好值班带班安排，确保学校主要领导和主管领导24小时在岗值班；全体教职员工要履职尽责，全方位做好各项教书育人工作。

四是落实个人家庭特别是家长的责任。学生和家长要配合学校做好健康监测等工作，每日如实报告个人身体状况和出行信息。特别提醒家长注意的是，减少带孩子到人员密集的公共场所，减少家庭聚会和外出。特别是家有考生的家庭，家长或共同居住的家庭成员更要严格防疫措施，戴口罩、勤洗手、不交叉，家长如工作外出做好防疫防护。特别强调的是，家长如不适及时就诊做好防护隔离外，要第一时间通知学校，做好联防联控。要做好个人和家庭防护，家校联动保障学生居家学习身心健康、平安顺利。

李奕表示，后续我们将针对不同阶段的重点工作做详细和进一步的部署，及时通知师生家长并向社会公布。