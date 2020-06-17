争分夺秒落实防控措施 昌平全面开展“敲门行动”

人民网北京6月17日电 在昌平区属职能部门、企事业单位党员干部迅速下沉支援基层一线的同时，昌平区各镇（街）、村（社区）也迅速反应，落实群防群控，加强排查，坚决遏制疫情扩散蔓延。

城北街道东关北里社区从6月13日开始，对辖区所有商户、居民开展“地毯式”入户摸排，并严格管控社区出入卡口，严格测温、查证。“赵阿姨，您最近去过新发地批发市场吗？”敲开赵女士家的门，社区工作人员仔细询问其5月30日以来的出行轨迹，重点询问是否到过新发地批发市场和京深海鲜市场，并提醒其如实上报。在辖区的菜店、餐饮店，社区工作人员询问商户进货渠道，了解店内消杀等工作，要求商户严格落实防疫措施。

除大范围开展排查，东关北里社区还严格管控出入卡口，对进入社区的车辆、人员严格查证、测温，同时张贴各类宣传材料，增强居民防护意识。截至目前，东关北里社区已对辖区1346户5600余名居民开展全面排查两次。“我们将继续严格进行出入管理，保障居民安全。”东关北里社区党支部副书记吉津潮说。

天通苑北街道严格落实“三防”“四早”“九严格”，强化防控措施，对辖区涉及新发地批发市场人员开展全面摸排。6月13日起，13个社区（村）通过入户、微信群、电话、张贴通知等多种方式，对涉及人员开展“地毯式”摸排，并对重点人员开展排查，核实具体情况，分类建立管控台账，做到发现一人、报告一人、管控一人。对已排查出的重点人员，工作人员每日进行走访，并张贴联系服务卡及温馨提示。针对曾去过新发地批发市场的人员及密切接触者，街道、社区（村）组织对其进行核酸检测，检测结果呈阴性的要求其继续执行14天居家观察措施。此外，天北街道还对蔬果肉类经营场所开展排查，细致询问进货渠道，叮嘱商户严格把关。

针对当前疫情防控形势，百善镇第一时间召开会议，部署疫情防控相关工作，坚决遏制疫情扩散蔓延。从6月13日开始，百善镇全面排查5月30日（含）以后去过新发地批发市场、京深海鲜市场相关人员。各村（社区）迅速进入战时状态，通过微信群、电话确认、入户询问、张贴通知等方式，排查、登记人员信息，组织相关人员进行核酸检测。同时，百善市场监管所对辖区食品经营单位食品安全及疫情防控措施落实情况开展专项检查，重点检查商场、超市、餐饮单位5月30日至6月12日期间从新发地批发市场采购的肉类及海鲜产品（非淡水），要求各单位全部就地封存尚未使用完的上述食材，如实填报相关信息，待进一步检测核验。此外，各村（社区）所有出入口实行24小时值守、测温、登记、公共区域消杀、核验北京“健康宝”等各项防疫措施。

小汤山镇各村（社区）在路口、村口、社区口等重点卡口进行测温、查证、验码、登记。各村（社区）“两委”迅速安排人员开展“敲门行动”，逐门逐户调查摸底。同时，各村（社区）网格员立刻分片包干，完善人员信息摸排。值得一提的是，小汤山镇还联合辖区药店、社区卫生服务中心，发挥其“探头”作用，对购买退烧类药物的人员进行登记、上报。同时，28支包村（社区）工作队迅速到岗，立刻与所包村（社区）进行对接，下沉一线，共克时艰。（孙丽萍 张时淇 轩辕伊子 昌平区供图）