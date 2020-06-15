北京启动临时蔬菜政府储备 做好应急供应准备工作

人民网北京6月15日电 在今天下午召开的北京市第118场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市商务局二级巡视员王洪存介绍，北京已启动临时蔬菜政府储备，从外埠省市调运蔬菜进京增储，做好应急供应准备工作。

王洪存提出，目前正从五方面开展工作，落实应急保障运输车辆和蔬菜直通车，人车在岗，随时待命，保障受疫情影响区域的生活必需品供应。

一是完善“大手拉小手”机制，建立北京市重点批发市场经销大户和各二级市场商户之间的对接机制，将由北京市商务局梳理出的7家一级批发市场494家蔬菜经销大户信息，推送至各区有采购需求的二级批发和零售市场，保障生活必需品购销信息渠道畅通。

二是助力企业“结对”互助。广泛收集餐饮企业食材采购需求，与蔬菜流通企业做好供需对接，实现餐饮商超“结对子”，保障餐饮门店、单位食堂等食材采购需求。

三是建立缺货断货监测补货快速响应机制。明确各区及街道乡镇属地责任，及时发现、处置蔬菜网点缺货断货问题，建立各区与二级市场管理者快速沟通机制，由各街道乡镇及时了解辖区内二级市场及以外的其他蔬菜网点缺货断货情况，并建立相应的报告和反馈制度。

四是发挥企业主体责任保供稳价。北京市连锁经营协会已于14日深夜发出紧急倡议，要求重点零售企业落实“三保一稳”。号召北京市重点零售企业保安全，认真落实主体责任；保供应，切实维护市场稳定；保质量，完善商品管控体系；稳物价，恪守诚信职业道德。各大商超企业积极响应，承诺要坚守疫情防控底线，全力保供应稳价格，物美、永辉、超市发、华冠、首航等20余家协会企业已报名参与。

五是做好应急供应保障。启动临时蔬菜政府储备，从外埠省市调运蔬菜进京增储，做好应急供应准备工作。落实应急保障运输车辆和蔬菜直通车，人车在岗，随时待命，保障受疫情影响区域的生活必需品供应。（董童 实习生张可欣）