北京已排查近20万曾到新发地人员 就近安排核酸检测

人民网北京6月15日电 在15日下午召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第118场新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室成员、北京市委组织部部务委员徐颖介绍，新发地农产品批发市场内的8000多名经营、采购和工作人员，已于6月14日凌晨全部进行核酸检测，转运至集中观察点，进行集中医学观察。相关区抽调专业力量，组建工作专班，严格按照防控指引，加强集中观察点的规范管理，做好健康监测和服务保障，让在观人员安全、舒心地进行医学观察。

徐颖表示，新发地农产品批发市场周边11个小区和玉泉东市场周边10个社区，全部实行封闭管理，正在对9万小区居民进行核酸检测。丰台区、海淀区抽调干部、发动志愿者，组建1690多人参加的工作组派驻到小区，协助做好管理服务工作。社区安排志愿者，为居民提供送餐、代购等生活服务，做好健康监测和心理疏导。目前，各小区均平稳有序。

此外，徐颖还提出，北京市各社区（村）全面开展“敲门行动”，通过张贴公告、上门询问、电话微信联系等多种方式，排查5月30日以来曾去过新发地农产品批发市场的人员近20万，正在以社区为单位就近安排核酸检测，并进行居家观察。（董童 实习生张可欣）