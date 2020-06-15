北京14日新增病例涉及7个区 34例与新发地市场有关

人民网北京6月15日电 在15日下午召开的第118场北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍了北京新冠肺炎患者最新确诊情况。

庞星火表示，6月14日0时至24时，北京新增新冠肺炎确诊病例36例，其中男性25例，女性11例；北京户籍2例，外省户籍34例；丰台区23例、大兴区7例、海淀区2例、东城区1例、朝阳区1例、石景山区1例、房山区1例；已完成流调的34例均与新发地市场有关，还有2例正在流调中。

此外，庞星火提醒，北京市民朋友如近期曾去过新发地市场，请不要随意外出，保持与他人的社交距离，如实向单位和社区报告，按照社区的安排进行核酸筛查，做好个人防护和健康监测，如已出现症状应及时就近诊疗，前往医疗机构时严格按要求佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具。（董童 实习生张可欣）