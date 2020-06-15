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北京全面提升社区防控措施 所有社区村恢复体温检测

2020年06月15日17:06 来源：人民网-人民健康网

人民网北京6月15日电 在今日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第118场新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室成员、北京市委组织部部务委员徐颖表示，北京市已进入非常时期，全市社区防控迅速进入疫情防控战时状态，7120个社区村、近10万名社区工作者立即投入到抗击疫情的战场，筑牢社区防线，坚决遏制疫情扩散蔓延。

徐颖还提出，全市所有社区（村）都采取三级应急响应、二级防控措施、一级工作状态，所有卡口均安排人员24小时值守，恢复体温检测，加强公共部位消杀，暂停开放文体娱乐等室内活动场所。各社区（村）居民凭出入证进入；返京人员须核查行程轨迹，通过“京心相助”小程序填报个人信息；快递、外卖、家政等生活服务业人员，以及其他非本社区（村）居民，要进行信息登记，核验北京健康宝“未见异常”状态，方可进入。社区（村）通过张贴海报、公告等方式，加强宣传提示，引导居民主动配合社区防控、做好个人防护。（董童 实习生张可欣）

(责编：董童、杨迪)


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