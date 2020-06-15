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北京海淀区对玉泉东商品交易市场周边10个社区实施封闭管理措施

2020年06月15日11:25 来源：人民网-人民健康网

人民网北京6月15日电 在15日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市海淀区区委常委、常务副区长李俊杰介绍，近日，海淀区玉泉东商品交易市场人员先后发现多例与新发地关联的新冠肺炎病例。海淀区疫情防控小组及时关停市场，立即展开病例流调溯源、人员排查等工作，对市场周边10个社区实施封闭管理措施，落实24小时专人值守。

李俊杰从四方面介绍了目前海淀区防控工作的进展：一是暂时关停市场，对相关人员实行全覆盖核酸检测。6月13日8时起，暂时关停玉泉东交易市场，开展环境消杀，完成对市场内所有人员、市场内外环境采样工作。

二是对密切接触者落实隔离措施。针对病例及核酸阳性人员及时组织开展流行病学调查，科学判定密切接触者并开展核酸检测。

三是加强市场周边社区防控。6月13日，在全区范围内恢复二级响应下的各项社区防控措施。

四是加强市场周边中小学防控。市场周边小学及中学非毕业年级停课，居家线上教学；中学毕业年级继续原教学安排，全部进行核酸检测并结合智能体温计进行排查。

此外，针对目前新冠肺炎病毒的传播形势，李俊杰补充到，海淀区会将继续与相关部门联动，通过社区敲门行动的方式，对近14日去过玉泉东市场和新发地市场的人员进行全面摸排和核酸检测。（董童 实习生张可欣）

(责编：董童、杨迪)


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