北京全市各区开展食品安全大检查

本市连续出现新冠肺炎确诊病例且涉及新发地农产品批发市场，对本市疫情防控提出新要求。各地市场监管部门纷纷行动起来，以生鲜、冷冻猪肉、牛肉、羊肉、鸡鸭肉等畜禽肉类、水产品及其制品为重点，展开全市食品安全大检查，排查隐患，追根溯源，严防食品安全事件的发生。全市对食品市场、食品流通、食品加工领域的防控和监管愈加严格。

西城区市场监管局对辖区食品市场、食品流通、餐饮业态开展食品安全和疫情防控大检查。目前，已对西直门盒马鲜生、物美新街口店、沃尔玛宣武门店、牛街清真超市、万发恒顺菜市场开展食用农产品的核酸检测，共110件样本，核酸检测结果均为阴性。与此同时，西城区市场监管局还向全辖区所有食品流通企业及餐饮企业发放排查通知，已收到反馈1716户，包括食品流通领域142户，餐饮领域1574户，其中，曾在新发地进货企业199户。当前，排查统计工作仍在持续进行中。下一步，西城区市场监管局将组织加大食品销售领域排查力度，督促经营主体严防疫区产品、不合格产品入场，督促食品销售经营者严把进货渠道，保证进货查验制度落实到位，记录档案完整无缺。

东城区市场监管局紧急出台疫情防控工作方案，昨天对辖区14家农贸市场进行全面检查，同时线上线下同步开展水产品、肉类进货专项检查。一方面实地对食品经营主体的进货品种、进货时间、进货方式和进货人姓名进行排查；与此同时，要求商户在线上上传供应商资质及检验检疫票据照片，提高工作效率。另一方面，做好对辖区有形市场、商超便利店、餐饮单位自5月30日以来从新发地市场或新发地直营店采购肉类、海鲜情况进行排查摸底，并建立相应台账。同时，对商户的进货票据进行查验核实，对于目前尚有库存的新发地购进的肉类、海鲜，要求其立即下架封存，等待疾控部门开展病毒检测。

在制定专项检查方案后，12日起，朝阳区市场监管局便第一时间对全区46家农贸市场开展监督检查，重点检查产品溯源情况。经检查，未发现从新发地市场采购海鲜类、牛羊肉类产品的情况，猪肉、鸡肉分别各涉及1家从新发地市场进货，相关产品已全部下架封存，待疾控部门进行病毒检测。同时，配合疾控部门对农贸市场进行外环境监测标本和人员标本的采集工作。

记者了解到，朝阳区共有8家以肉类为原料、1家以海鲜为原料的食品生产企业。针对企业生产特点，朝阳区市场监管局执法人员连夜对在产企业开展食品生产原料摸排工作，对进货查验记录、生产记录、出厂检验报告等进行检查，重点查看原料肉的进货来源渠道和索证索票情况，以及原料肉的出入库记录、生产投料记录、加工过程记录等，检查未发现有使用从新发地或新发地直营店采购肉类、海鲜原料的情况。

朝阳区市场监管局相关负责人告诉记者，在对农贸市场、生产企业进行检查的同时，也正在同步对辖区超市及集体配餐单位、学校食堂、养老机构食堂、企事业单位食堂、工地食堂以及餐饮单位肉类、海鲜的采购情况进行全覆盖检查。组织力量排查辖区所有新发地（社区）直营店的情况，并将库存的肉类、海鲜立即下架封存，待疾控部门进行病毒检测。

13日、14日两天，顺义区市场监管局共出动执法人员1009人次，检查涉及食品市场主体1865户次，完成食品快速检测31批次，开展监督抽检食品样本41件。“要在三天内完成8088户经营主体的全覆盖检查。”顺义区市场监管局相关负责人表示。

记者从大兴区市场监管局了解到，已对大兴6家开业农贸市场进行采样检测，累计采集外环境样本（包括下水道、工具等）142件、采集市场内工作人员样本50件，目前检测结果全部为阴性。此外，累计检查各类相关主体1422户次，确认从新发地进货经营主体135户，目前已对相关肉类及海鲜制品进行下架。

6月12日至13日，通州区市场监管局共出动执法人员242名，排查检查24家市场、集市商户374户，超市、便利店、食杂店和餐饮单位495家，药品医疗器械零售企业37家，联合街镇政府及相关部门开展联合执法行动5次，暂未发现违法经营和疫情防控措施落实不到位情况。市场监管局执法人员入户查验食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件，逐一核对入市畜禽类产品检疫合格证明标识内容与实际数量、来源等情况；同时，要求各商户严格落实进货查验及记录相关要求，不采购、贮存、销售无溯源凭证、来源不明、过期变质等不符合食品安全标准的食品，特别是进口产品要索取出入境检验检疫部门出具的检验检疫证明文件。（记者 张楠）