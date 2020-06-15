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国家卫健委派出专家指导北京市疫情防控

2020年06月15日10:29 来源：北京日报

昨天，记者从国家卫健委获悉，国家卫健委已派出专家组，指导北京市新冠肺炎疫情防控工作，提出“四个扩大”“四个加强”“四早”等明确要求，尽快查清传染源，有效阻断传播途径，坚决遏制疫情蔓延扩散。

国家卫健委已向北京派出专家组指导防控工作，加强疫情形势分析研判，有针对性地做好防控工作，并抽调有武汉工作经验的防治专家，尤其是流行病学调查、环境消杀等方面的专家参加北京市相关工作。根据北京当前疫情对北京市防控工作提出“四个扩大”“四个加强”和“四早”等明确要求。扩大北京市新发地等农贸市场的环境和物品采样，扩大对北京市重点区域、重点人群的核酸检测，扩大对病例密切接触者、次密切接触者的流行病学调查，扩大相关人员的隔离医学观察范围。加强医疗机构发热门诊排查管理，加强医院感染控制，加强疫情信息报告和发布，加强公众宣传教育。早发现、早报告、早隔离、早治疗，切实落实病例2小时进行网络直报，12小时反馈实验室检测结果，24小时完成流行病学调查。同时，组织专家定期发布权威信息，解疑释惑。

6月13日，国家卫生健康委召开在京委属委管医院工作会，部署加强预检分诊和发热门诊管理、医院感染控制、核酸检测等防控措施，全力配合支持北京市做好疫情防控工作。同时，印发通知，部署各地进一步加强全国面上防控工作，做好相关人员追踪隔离、组织对海鲜市场大排查，加强医疗机构发热门诊排查、相关人群核酸检测等疫情监测工作，加强农贸市场相关环境、物品采样检测和环境消毒工作等防控措施提出明确要求。（记者 刘欢）

(责编：李轶群、许晓华)


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