北京市教委： 已返校复课学生可自愿选择居家学习

昨夜，市教委发布通知，已经返校复课学生可自愿选择居家学习。初高三年级考前14天结束学校生活。

从初高三年级返校复课时，市教委一直坚持学生可以根据家庭的条件和家长的安排，选择不返校复课继续居家学习。市教委新闻发言人李奕说，家长和学校沟通后，孩子可以在家继续通过在线的方式完成本学期的学业，要求各学校不同年级返校复课之后，在线的学习和教育资源不中断，学校要做好针对性的学业辅导和心理关怀。

针对初高三年级，各区将坚持疫情防控为主，两个毕业年级在中高考前14天结束学校生活，进行居家复习。

按照现在北京市整体的防控要求和疫情发展形势，市教委强调学校内部的各项防控措施必须严格落实。师生员工科学佩戴口罩，在校园内包括上课期间都要全程佩戴口罩。学校的就餐，要严格坚持分批次、错峰安排、保持间距，确保就餐安全。

校园管理上，本市将进一步坚持和强化以班级为单位的单元管理。进一步加强学校食堂管理，包括所有食堂工作人员的行踪管理，以及近14日体温和健康状况的管理等，同时要求食堂要特别加强消杀工作。（记者 刘冕）