北京市场监管局：全市在营252个农贸市场每日消毒

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第116场新闻发布会上，市市场监督管理局副局长陈言楷介绍，6月12日以来，根据疫情新变化、防控形势新要求，全市市场监管部门全面强化生活必需品价格监管，未发现囤积居奇、哄抬价格等不正当价格行为。目前，本市已督导检查各类食品生产经营主体4752个次，检查发现的食品安全问题已全部督促整改完毕，全市在营的252个农贸市场已全部督促完成每日消毒。

据介绍，针对新发地批发市场暂时休市可能引起蔬菜等生活必需品价格波动的风险，市市场监督管理局重点督导检查社区菜店、农副产品市场、大型连锁超市等经营主体价格监管情况，要求各区紧盯蔬菜等生活必需品及生鲜、冷冻肉品等重点监管产品的举报线索和舆情反映，依法快速查处价格违法问题，开展针对性提醒告诫，做好价格监管与食品安全大检查协同，维护本市生活必需品价格平稳。

市市场监督管理局对物美、永辉、家乐福等7家大型连锁超市开展提醒告诫，告诫经营者加强价格管控，保证粮油、肉蛋、菜奶、活鱼、海鲜、水果等生活必需品价格水平稳定，做好明码标价，防止出现价格欺诈、囤积居奇、哄抬价格等不正当价格行为。截至目前，全市市场监管部门累计出动执法人员1454人次，检查商户1213户（其中商超315户、菜店76户），未发现囤积居奇、哄抬价格等不正当价格行为。

连日来，全市市场监管部门全面开展全市食品安全大检查。重点检查和督促食品生产经营者严格落实进货查验及记录相关要求，采购食品依法索要相关凭证，不采购、贮存、销售、使用无溯源凭证、来源不明、过期变质等不符合食品安全标准的食品。同时，重点检查和督促食品生产经营者加强卫生管理，让经营环境干净整洁，不留卫生死角，加大消毒、通风、清洁频次。截至目前，全市市场监管部门累计出动执法人员5191人次，督导检查各类食品生产经营主体4752个次。其中，商场超市604个次，食杂店1947个次，集中交易市场244个次，餐饮等其他单位1957个次。对于监督检查发现的食品安全问题，已全部督促整改完毕。此外，全市在营的252个农贸市场，已全部督促完成每日消毒。另有5个未营业的大集也已经消毒。（记者 李祺瑶）