北京各区迅速行动 加强社区疫情防控

本报讯 针对北京市新冠肺炎疫情防控工作出现的新变化，本市各区、街道、乡镇、社区积极响应，力量迅速下沉，落实群防群控，坚决遏制疫情扩散蔓延。

丰台区严格落实属地责任，已经紧急制定社区防控指引，对新发地市场周边11个小区实施封闭管理措施，落实24小时专人值守，做好封闭期间服务保障，抽调党员干部下沉封闭小区，做好相关小区的生活和防疫物资保障，耐心细致开展居家健康指导。发生确诊病例的房山区长阳镇溪雅苑小区也第一时间实行了封闭化管理并进行了整体消毒，同步对患者所居住的楼内所有居民及相关工作人员进行了核酸检测，检测结果均为阴性。

朝阳区完善了联防联控工作格局，下沉机关干部力量，推进关口前移，落实好分片包网格机制，切实做到各项防控措施无死角、无遗漏、全覆盖。在海淀区，全部社区升级了管控措施，街镇干部下沉社区，与社工及志愿者一起值守防疫岗。通州区各街镇机关干部、社区、村工作人员也已全部停休，投入到紧张的疫情防控工作中，卫生院对各属地乡镇的市场进行环境检测，各社区所有卡口安排人员24小时值守，对进入人员执行测温、验证、登记、扫码等4项措施。

在前一阶段抗击疫情经验的基础上，社区风险防控进一步加强。东城区全面细致开展流调、排查等工作，对14天内到过新发地人员一律进行核酸检测，守住居民健康防线。西城区迅速开展“敲门行动”，各街道组建摸排队伍，下沉干部、社工、楼院长、志愿者等一对一认领任务，开展“地毯式”入户摸排工作。平谷区各乡镇街道借助大数据精准摸排分析，组织动员工作力量开展逐户排查登记工作。为全力做好疫情防控新形势下生活必需品保障供应，石景山区重点商超企业积极响应，第一时间启动生活必需品应急保障机制，保障居民日常采买需求。

顺义区深入开展食品安全专项检查，重点检查海鲜肉类食品，确保来源可追溯。昌平区市场监管局也对辖区食品经营单位进行拉网式排查，坚决禁止在餐饮环节购买和使用来源不明的肉类、水产品以及其他食品原料。延庆区排查全区市场、商超、餐饮企业，截至13日核酸检测结果均为阴性。大兴区开展了食品安全大检查，针对食品集中交易市场采集样本，目前检测结果全部为阴性。密云区对食品集中交易市场人员、商品进行全覆盖检查，医院及社区卫生服务中心提高防控等级，守护好人民群众的生命健康。

记者 孙颖 朱松梅 于丽爽 王可心

李瑶 陈强 孙云柯 王海燕 张骜