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北京市委常委会召开会议

研究关于对丰台区有关人员在新冠肺炎疫情防控工作中失职失责问题初步调查和处理的事项

2020年06月15日09:51 来源：北京日报

本报讯（记者 祁梦竹 武红利）昨天下午，市委常委会召开会议，研究关于对丰台区有关人员在新冠肺炎疫情防控工作中失职失责问题初步调查和处理的事项。市委书记蔡奇主持会议。

6月11日以来，我市连续发现新冠肺炎确诊病例。在确诊病例流行病学调查和大数据溯源中，发现均有北京新发地农产品批发市场活动史或有关人员接触史。6月13日，市纪委市监委成立调查组，针对北京新发地农产品批发市场新冠肺炎疫情防控工作中存在的失职失责问题进行调查。经查，丰台区副区长周宇清、丰台区花乡党委书记王华、新发地农产品批发市场总经理张月琳在疫情防控工作中存在落实“四方责任”不到位、“四早”要求不力、消杀工作不到位等问题。

经市委常委会研究，给予周宇清免职处理，按照相关程序办理。此外，经丰台区委常委会研究，给予王华免职处理；责令有关单位免去张月琳新发地农产品批发市场总经理职务。市纪委市监委调查组将继续深入调查，依据调查情况对相关责任人员进行问责处理。

(责编：李轶群、许晓华)


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