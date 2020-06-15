一场考评带来怎样的变化？

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一场生态考评，带来城乡面貌新变化。在江西瑞金，自实施绿色发展考核评价以来，景区干净整洁，工矿整顿转型，环境焕然一新。

2018年，生态考评纳入瑞金市重点工作考评体系后，参评单位及党员干部推进绿色发展的动力更充足，人民群众的生态环境满意度日益提升。

一场被称作“生态考评”的“考试”，正在江西瑞金进行。

2016年，瑞金开始进行绿色发展考核评价，全市17个乡镇、131个市直单位都是被考核对象。四年来，生态考评的命题水平不断提升，保护、修复和开发均占分值，蓝天、碧水和净土行动成绩日渐突出，红色故都成为赣鄱大地的“绿色标杆”。

“过去的考评失分点，现在是妥妥的加分项”

绿树掩映的瑞金市沙洲坝镇，红荷碧叶，芳草茵茵。若非看到镇长杨华中手机里存的旧视频，很难想象5A级的瑞金共和国摇篮景区旁，竟曾有一处杂草丛生、蚊蝇横飞的垃圾堆放点。

“当时考评组抽到这里，我心里咯噔一下。”杨华中说。果然，在2018年度考评中，沙洲坝镇综合排名居全市第四，但生态考评得分落到第七。“偏科了，短板太明显。”杨华中介绍，沙洲坝镇于2019年取缔了辖区所有垃圾堆放点，投资3000万元对景区周边进行集中整治。

“过去的考评失分点，现在是妥妥的加分项。”杨华中领着记者，一路看变化：新建的开放式景区与村落融为一体，农村人居环境焕然一新。

一场生态考评，带来城乡面貌新变化。

生态考评怎么考？命题、答卷和阅卷又是怎样的过程？令人好奇。

考评的设立，创新示范是初衷。2016年，江西成为首批国家生态文明试验区之一。《国家生态文明试验区（江西）实施方案》中明确要求，“基本建立体现绿色政绩观的评价考核制度”。先行先试，走在前列，革命老区瑞金当仁不让。

考官由谁担纲？2016年，瑞金市生态文明建设领导小组办公室（简称“市生态办”）成立，设在市发改委，牵头开展考核工作；市生态环境局、市自然资源局、市农业农村局等11家相关单位选派考官。

命题内容，则是强化基础抓重点。各考核单位原有的日常检查项目被化零为整，经市生态办统筹赋分后，逐渐形成乡镇政府与市直单位两张卷、基础工作与重点工作两类题、山水林田湖草的保护、修复、开发兼顾的立体考评体系。

阅卷怎样打分？一把尺子量到底。每逢年底，市生态办编制下发考评细则，各参评单位将年度工作材料汇编成册并上报。经初审后，考评组集中赴各单位现场抽检、打分。

云飘水流草木长。环境状况动态变化，环保要求不断提高，生态考评的题库也逐渐丰富。2017年，新增了山水林田湖修复和保护工作；2018年，新增了城乡建设用地增减挂工作；2019年，新增了公共机构节能工作。市生态办三度更新考评细则，考评细则的篇幅也由最初的8类、65项、8000余字，拓展至14类、94项、17000余字。

“生态考评纳入重点工作考评后，明显感受到了压力”

生态考评的目标，在于查漏补缺。但是，把参评单位的考核结果转化成有效激励，却并非一蹴而就。

1.5万元，这是2016年生态考评后，给予15名获评先进工作者的全部奖励。不过，即便算上拨付给16家先进单位的8万元奖金，仍显得激励不足。彼时，生态考评已广为人知，激励力度却差那么点儿意思。

“要让考核结果转化为治理实效，就得实现正向激励与反向约束的有机结合。”瑞金市发改委副主任宋长风介绍。

2018年底，生态考评被纳入瑞金市重点工作考评体系，权重为13%；2019年，权重增至18%。在当地党员干部看来，这意味着生态保护的成绩将直接影响自己的年终绩效。往后工作如何开展，需要细细思量。

观念和态度的转变，往往体现在细节中。2016年，生态考评试点之初，一些单位上报材料时常常拖拉，需要宋长风多次打电话催促。但从2018年底开始，情况悄然改变。市生态办催材料的电话少了，参评单位主动问询的电话多了起来。

来电者中，就包括市供销社副主任杨衍鸿。他坦言：“生态考评纳入重点工作考评后，明显感受到了压力。”但起初，杨衍鸿还在纳闷儿：像供销社这样的单位，究竟与环保有多大关系？

宋长风对照着生态考评细则一条条讲解：“农业生产资料流通、再生资源回收是供销社的重要业务板块，经营过程中是否会产生污染？应采取何种措施避免？能否利用覆盖城乡的网络承担起更大的环保责任？”

武夷山脉西麓的瑞金，群峰环抱。在一些偏远村落，再生资源回收能力弱，污染隐患较大。按照生态考评细则，市供销社通过给予津贴补助等方式，聘请农村保洁员兼任再生资源回收员。

目前，全市已建立覆盖所有自然村的四级回收网络，专兼职回收员达2700多人。与此同时，回收种类也更加细致，过去随意丢弃的废旧农作物地膜和化肥编织袋，被悉数纳入回收范畴。如今，已有越来越多像供销社这样的非环保职能部门主动挑起担子，肩负起生态责任。

“再不补课，考试就不及格了”

手中的铅笔轻轻一勾，宋长风在近两个年度的生态考评排名表上各画了个圈，“九堡镇”三个字映入眼帘。2018年度，九堡镇在全市17个乡镇中处于末位；2019年度，排名一举跃升至第六。数字背后有怎样的变化？

车子驶入九堡镇，新铺的水泥路直抵大山深处，名叫“沙陇”的砖瓦用页岩矿就藏在峰峦叠翠中。几年前，很多人都不愿往这儿来。那时，山上炮声隆隆，山下车轮滚滚，满载煤矸石的大货车首尾相连。路旁散落着煤渣，路面被轧得坑坑洼洼。上世纪80年代至今，矿产开发让沙陇矿粉尘弥漫、满山疮痍，洗矿水直排、河床淤塞严重。

“再不补课，考试就不及格了！”九堡镇镇长赖志勇反思道。2019年，沙陇矿停产改造，镇里向上级争取资金390万元用于治河清淤，筹集320万元修复矿山。目前，新植的木荷、枫树已枝繁叶茂，满山青翠。

沙陇矿停产后，九堡镇引导村民发展绿色产业，“跑矿”十几年的钟久宁也转型了。“环境搞坏了，赚了钱也无福消受！”老钟说。原先，村里的路被运矿车轧坏，一些地方塌了四五十厘米，老钟买的小轿车憋在家里开不出去。如今，老钟再不用像以前那样起早贪黑跑车了，他与人合伙包地，种了280亩脐橙和120亩湿地松。聊起眼下的生活，老钟很乐呵：“就一个字——好！”

2019年度生态考评结束后，市生态办开展了公共生态环境满意度调查。据抽样调查显示，九堡镇的公共生态环境满意度为全市第五名。“生态考评科学公正，干部群众都满意。”赖志勇感慨道。

九堡镇的变化，恰是瑞金的缩影。赣州市发布的绿色发展指数显示，在18县市区中，瑞金市环境污染治理投资占GDP比重已从2016年的倒数第一名升至2018年的第二名。瑞金市委书记许锐表示，要让群众有更多幸福感，必须将绿色发展考核评价体系构建得更加科学完善，把生态文明建设融入经济社会发展全过程。

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 14 版）