湖北5家省级公共文化场馆恢复开放

本报武汉6月14日电 （记者范昊天）历经近5个月的闭馆，14日，湖北省博物馆、省图书馆、辛亥革命武昌起义纪念馆、湖北美术馆、省群艺馆5家省级公共文化场馆正式恢复开放。

记者在现场看到，还没到开馆时间，湖北省博物馆门前已经排起了队。经过扫码、测温、随身物品消毒等流程，游客才能进入馆内参观。湖北省博物馆馆长方勤介绍，因疫情防控需要，每日限定接待量1000人，分4个时段预约进馆。现阶段只开放综合馆曾侯乙、梁庄王、瓷器、盘龙城4个展厅。

为做好开馆准备，5家场馆公布了预约方式和限流人数，组织工作人员进行核酸检测，开展场馆卫生消毒工作，并配备了扫码、测温等设施设备，建立健全了应急预案和处置机制。湖北省图书馆还特别注意对归还和借出的书籍严格进行有效消毒。

湖北省文化和旅游厅厅长雷文洁表示，文旅部门将按照相关技术指南，指导文化场馆在严格落实防控措施的前提下，采取“预约、限流”等方式，加快推进全省各级各类文化场馆有序恢复开放。

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 12 版）