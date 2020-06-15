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叙利亚为全国近24万儿童接种常规疫苗

2020年06月15日08:40 来源：人民网－人民日报

新华社大马士革6月14日电  叙利亚卫生部13日宣布启动今年的“全国疫苗接种日”行动，为近24万名叙利亚儿童接种常规疫苗。

叙利亚通讯社当天援引卫生部官员法迪·卡西斯的话报道，此次疫苗接种行动对象为5岁以下未接种过疫苗的儿童，接种的疫苗为麻疹疫苗等纳入国家疫苗接种计划的11种疫苗，预计受益儿童数量将达239477人。在本月14日至18日的“全国疫苗接种日”期间，545个医疗队将以流动诊所的形式在各地为符合条件的儿童接种疫苗。

为使此次行动覆盖全国，疫苗接种除在各省的1000多个医疗中心进行外，卫生部还在部分地区设置600多个临时接种点，其中包括一些在武装组织控制地区。

卡西斯介绍，“全国疫苗接种日”行动通常在每年4月最后一周开展，今年的接种工作受到新冠疫情影响有所推迟。

据叙利亚卫生部发布的新冠疫情数据，截至14日，叙利亚累计确诊新冠病例177例，其中治愈74例、死亡6例。

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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