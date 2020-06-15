日本新增确诊75例 东京都一家夜店18人被感染

6月14日，戴口罩的市民在日本东京一处广场休闲放松。 新华社记者 杜潇逸 摄

新华社东京6月14日电（记者郭丹）据日本广播协会（NHK）电视台统计，日本14日新增新冠确诊病例75例，其中18例为东京都新宿区内同一家夜店的服务人员。

东京都知事小池百合子14日举行记者会，确认东京都当日新增确诊病例47例，其中18例为新宿区内同一家夜店的服务人员。小池百合子表示将密切关注感染者动向。

6月14日，日本东京市民戴口罩出行。 新华社记者 杜潇逸 摄

据NHK统计，这是自5月5日以来东京都首次单日新增病例数超过40例。截至目前，日本累计确诊病例达17529例，累计死亡927例。其中，东京都累计确诊5544例。

11日晚东京都解除了2日发布的“东京警报”，允许卡拉OK店等营业，并计划于19日开始全面解除对各类商铺的停业要求。目前，日本已明确夜店等3个行业的防疫方针，为全面解除停业铺路。

6月14日，市民戴口罩乘坐日本东京一间商业设施的电梯，电梯前放着告示牌提醒顾客做好防护措施。 新华社记者 杜潇逸 摄

6月14日，日本东京市民戴口罩乘坐电车。 新华社记者 杜潇逸 摄

6月14日，日本东京市民戴口罩出行。 新华社记者 杜潇逸 摄