推广健康文明做法还要形成合力

5月24日，习近平总书记在参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时指出，现在，出门佩戴口罩、垃圾分类投放、保持社交距离、推广分餐公筷、看病网上预约等，正在悄然成为良好社会风尚。这些健康文明的做法要推广开来、坚持下去。

推广健康文明的做法，培育良好社会风尚，事关公共卫生防护网的织牢织密，事关每个人。对此，近期不少读者来信讲述自己的所见所闻，谈感受、提建议。

疫情防控中引导群众增强健康卫生理念

不能为了“情面”忽视卫生

翻阅来信，可以发现广大读者普遍认为：保持健康，重在从衣食住行的每一个细节做起。

河南登封市读者袁茵说：“以前去饭店聚餐，如果店里准备了公筷，我们就用。如果没有准备，谁也不会主动提要求。尤其是和熟人在一块，提这个有些见外。现在想来，为了‘情面’忽视卫生，不够朋友。”

广东深圳市读者张涛喜欢骑共享单车出行。以前，一趟趟骑下来，并没觉得有需要留神的地方。直到有一天，他看到一篇介绍防疫知识的文章，这才意识到共享单车使用者多，车把手可能不够干净，骑行后应及时洗手、保持手部清洁。

“外出归来要洗手，聚餐多用公筷……这些道理大家都明白，只是缺乏足够重视，缺乏行动自觉，对卫生风险还是有些麻痹大意。”贵州贵阳市读者冯远表示，通过疫情防控，他不仅掌握了很多防疫知识，还强化了对健康文明理念的认识。

疫情防控既是守卫群众生命安全和身体健康的一场大战，也是引导群众增强健康卫生理念的重要契机。如今，一些健康文明的生活习惯正在悄然形成。河南安阳市读者马申说，还记得起初他劝家中长辈出门戴口罩，真是磨破了嘴皮子。现在，父母从“无所谓”变成“很自觉”，还反过来提醒他回家要洗手。

面对疫情，越来越多的人关注自身的健康情况。家在云南大理市的大学生马宇轩因为延期开学，在家多住了一阵子，他在来信中写道：“以前，在学校没课时生活作息不规律。在家有父母看着，另外自己也确实是怕生病，每天三餐按时吃，经常运动，感觉精神多了！”

健康知识的普及不是一朝一夕之事

将科学见解生动地传达给普通群众

有读者说，疫情期间，自己短时间内学到了不少健康卫生知识。辽宁锦州市读者朱启航说：“比如打喷嚏，以前可能只会用手捂住口鼻，现在知道这么做也可能导致病菌的传播。”

浙江金华市读者曲斌杰也说，最初他还搞不清各种口罩的区别，通过阅读文章、请教医生朋友，现在他已经学会了怎么识别伪劣口罩。

健康知识的普及不是一朝一夕之事，需要经常性、持续性地进行。为了解我国居民健康素养水平的现状和发展趋势，自2012年起，我国逐步建立并完善居民健康素养监测体系，连续开展了全国健康素养监测工作。根据国家卫健委2019年公布的监测结果，我国居民健康素养总体水平持续提升，但在城乡、区域、人群之间还存在不均衡的情况。

如何进一步提升群众的健康素养？曲斌杰认为，应当做好健康知识的科普。“好的科普人要兼具扎实的专业知识和通俗的语言表达，将权威的科学见解生动地传达给普通群众。”

还有一些读者认为，提升健康素养应该从小抓起，从幼儿园、小学就开始建立健康教育体系。一来，从小养成的健康生活方式更加牢固；二来，可以由在校学生带动健康知识的人际传播。今年4月，中央文明办发出《关于在精神文明创建活动中深入开展爱国卫生运动的通知》，其中就提到组织“小手拉大手”活动，教育引导青少年带动家长主动践行健康生活方式。

“在校学生接受能力强，学校开展相关的教育也比一般单位更方便，把学生培训好，让他们去影响和带动家庭，也许更有效。”安徽马鞍山市读者邱志贤说。

还需要制度规范、硬件设施等方面的保障

广泛开展爱国卫生运动，创新方式方法

今年6月1日，《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》正式实施，明确规定国家建立健康教育制度，保障公民获得健康教育的权利，提高公民的健康素养。法律还对公民的责任义务作出规定，如公民是自己健康的第一责任人，树立和践行对自己健康负责的健康管理理念，主动学习健康知识，提高健康素养，加强健康管理。公民应当尊重他人的健康权利和利益，不得损害他人健康和社会公共利益。

许多读者表示，提升群众健康素养，培育和维护健康文明风尚，还需要制度规范、硬件设施等方面的保障。

江西南昌市读者吴劲松认为，对一些具体的事项，比如分餐、公筷，可以推出一些规范、标准。世界中餐业联合会和中国贸促会商业行业委员会就发布了团体标准，对餐具的摆放、服务员的操作等都作出了要求。“如此，餐饮企业提供服务时就有了标准，顾客和有关部门监督也有了依据。”吴劲松说。

也有读者提出，有时候并不是自己不愿保持好的生活习惯，而是受客观条件的限制。例如，有些地方推行生活垃圾分类“撤桶并点”，减少垃圾桶数量，引导居民在固定点投放。可是，由于宣传引导不到位，有些居民不知道新的垃圾投放点位置，只好丢在原先的位置。还有地方撤除不合要求的垃圾桶后，配备的新垃圾桶数量不够，很快就被填满了，让居民不知所措。“推广垃圾分类，只有制度约束、规范指引、硬件保障齐头并进，才会有好的成效。”浙江宁波市读者郑建钢说。

来信中，还有一些读者谈到爱国卫生运动。这是一项群众性的卫生运动，有力引导群众养成良好卫生习惯和公共卫生道德。

“不同时期，爱国卫生运动有不同的侧重点，但依靠群众、发动群众、服务群众的特点没有变。”读者邱志贤说。

江西景德镇市读者邹学东认为，疫情防控中，联防联控、群防群控就体现了爱国卫生运动所坚持的群众路线。他说：“为了不断提升全民健康素养、培育和维护健康文明风尚，应该广泛开展爱国卫生运动，创新方式方法，人人参与，人人尽责。”

如今，一些地方以疫情防控为契机，推动全民参与健康行动。例如，开展周末卫生大扫除，市民广泛参与，清理卫生死角；分餐知识进小区，带动群众养成卫生用餐习惯。

“公共卫生，人人有责。坚持学习卫生知识，主动参与爱国卫生运动，这是每个人的社会责任。”广西南宁市读者郑开平说，人人都应该是良好卫生习惯的践行者、健康文明新风尚的维护者，如此才能为公共卫生安全筑起坚实的防线。

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 07 版）