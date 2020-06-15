一名重症患者系新发地冰鲜海鲜市场进货员

近期，本市连续报告新冠肺炎确诊病例，自6月11日至14日上午7时，已报告51例确诊患者。根据市疾控中心流行病学调查显示，这51例确诊病例全部与丰台区新发地批发市场有关联。截至昨天下午6点新闻发布会召开时，尚有1例病例正在做流行病学调查报告。

北京青年报记者对已经公布相关信息的50例新冠肺炎确诊病例进行梳理发现，近期新增报告病例大部分为轻型和普通型患者，从居住地来看，丰台区确诊患者数量最多，占37例。从职业分布来看，在新发地市场工作的确诊患者共有33人，其中27人为该市场个体经营者。此外，至少有7名患者出现了发热、咽干、咳嗽等症状但未就医，还有12名确诊患者自述近14天无任何症状。

新增病例大部分为轻型和普通型

从6月1日至6月13日，本市新增确诊病例不断增加，11日仅报告1例，12日增加至6例，而13日则报告了36例。从性别来看，男性患者有26人，女性患者24人，年龄分布主要集中在20岁至60岁的区间，年龄最小的25岁，有3人，年龄最大的为一名61岁女性患者，不过该患者的临床分型为普通型。

从临床分型来看，在这50例新报告的病例中，大部分患者为轻型和普通型患者，通报的重症患者仅1例，为6月12日报告的一名50岁男性患者，该患者为河北省保定人，工作单位和现住址均为新发地冰鲜海鲜市场，为司机兼进货员，6月6日出现发热、咳嗽等症状，12日就诊北京天坛医院，核酸检测为阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为重型。

从患者居住地所在区分布来看，目前确诊的这50例病例中，丰台区确诊患者数量最多，占37例。此外，大兴区已经报告6例，西城区2例，海淀区2例，房山区2例，朝阳区1例，患者居住地涉及到的小区超过20个。其中，有14人家住丰台新发地经营者乐园，位于丰台区银地西路，其工作单位均在北京新发地市场。

新发地个体经营者有27人确诊

从职业分布来看，在新发地市场的工作者共有33人，其中27人明确为新发地市场的个体经营者。在海淀区玉泉东市场，也有2名从业者被确诊，自6月13日起，该市场已经休市，市场300多名工作人员已经闭环式全运送做核酸检测，进行流调检查并且进行集中医学观察。

企事业单位工作人员有8人，分别涉及中国肉类食品综合研究中心、北京民航机场巴士公司、中建资产管理有限公司、中国太平洋保险股份有限公司等单位。不过，昨日北京民航机场巴士公司已经发布声明，被确诊的这名员工一直居家休息，其间未与该公司其他人员及任何旅客有过接触。

50个确诊病例中，餐饮单位有3人。其中两人属于北京红花大海碗餐饮管理有限公司，为一名 37岁的男性员工和一名35岁的女性员工，后者为前者的密切接触者，两人的临床分型均为普通型。另外一名被确诊的餐饮行业从业者为李记川菜馆员工，其工作单位的食材供货商中有来自新发地批发市场，同样为普通型患者。

部分患者出现症状未就医

从病例的发现渠道来看，至少有7名患者出现了发热、咽干、咳嗽等相关症状，但未就医，通过溯源采样检测才被发现。比如，在6月13日报告的确诊病例中，一名27岁男性患者在11日出现了咳嗽、咳痰、乏力等症状，无发热、咽痛等其他不适症状，未就医。一名28岁男性患者在10日自觉发热，但未就医。61岁女性患者自述在10日出现咽干、发热等症状，未就医。

市疾控中心副主任庞星火提示市民朋友，平日要养成健康文明的生活习惯，保持社交距离，在密闭空间按要求佩戴口罩，把防控措施落实到位。市民朋友如近期曾去过新发地市场者，应如实向社区或单位报告，主动前往相关机构或在社区安排的地点进行核酸筛查，不要外出，做好个人健康监测，如已出现症状应及时就近诊疗，前往医疗机构时严格按要求佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具。

12人自述近14天无任何症状

新型冠状病毒性肺炎的临床表现以发热﹑乏力﹑干咳为主，但部分患者可能并不发热，症状并不明显，需要引起警惕。北青报记者梳理发现，在这50例确诊患者中，有12人明确自述近14天无任何症状，在疫情溯源采样检测中核酸检测结果为阳性，最终经专家会诊为确诊病例。

另外，还有部分患者曾前往新发地市场采购。比如，西城区11日报告的确诊病例唐某某就曾于6月3日到新发地市场采购肉类产品。12日报告的6个病例中，有1人曾前往新发地市场采购。在13日报告的36例确诊病例中也有7人曾前往新发地市场采购。

北京市委宣传部副部长徐和建在昨天的新闻发布会上强调，北京市要抓好病例流调溯源，扩大流调范围、扩大对相关人员的医学观察范围、扩大核酸检测范围、扩大采样范围。核酸检测要做到应检尽检、愿检尽检。北京也已经下发通知，要求5月30日以来与新发地市场有密切接触的人员，要主动向单位报告，并进行核酸检测。（记者 蒋若静 李泽伟）