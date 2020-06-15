北京三天以来报告51例确诊病例

近日，北京市连续出现新冠肺炎确诊病例和核酸检测阳性病例，且都与新发地批发市场有关联。昨日，本市召开两场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会，通报本市最新疫情信息和应对举措。从6月11日0时至昨日7时，本市已报告新冠肺炎确诊病例51例，涉及西城、丰台、朝阳、海淀、大兴、房山六个区。北京青年报记者了解到，目前本市院感防控再度升级，要求全市各医疗机构特别是设发热门诊的79家医疗机构，对就诊的发热人员全部进行新冠病毒核酸和抗体检测，以及CT和血常规检测。

近期新增病例全与新发地有关联

北青报记者梳理发现，从6月11日开始，本市西城区发现了近期第1例新冠肺炎确诊病例。患者为唐某某，男，52岁，家住西城区月坛街道西便门东大街。6月12日上午，丰台区报告了两例新冠肺炎确诊病例，两人均为中国肉类食品综合研究中心员工。6月12日下午，本市又新增报告新冠肺炎确诊病例4例。

昨日上午的新闻发布会上通报，6月13日全市共报告36例确诊病例。昨日下午通报，6月14日0时至7时，本市又新增8例新冠肺炎确诊病例，其中1例确诊病例信息仍在做流行病学调查。

市疾控中心副主任庞星火表示，通过流行病学调查发现，当前确诊的病例均与新发地市场有关，再次提示近期曾去过新发地市场者，应如实向社区报告，主动前往相关机构进行核酸筛查，不要外出，做好个人健康监测，如已出现症状应及时就医，前往医疗机构时严格按要求佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具。

就诊的发热人员全做核酸和抗体检测

在新的疫情形势下，本市各医疗机构院感防控再次加强。北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，6月11日本市新增新冠肺炎确诊病例后，本市严格发热门诊管理，要求全市各医疗机构特别是设发热门诊的79家医疗机构（含军队6家），对就诊的发热人员全部进行新冠病毒核酸和抗体检测，以及CT和血常规检测（简称1+3检查），进一步加强相关流行病学史问询，特别是近14日内有无去过新发地等农贸市场等场所。

在等待检验检查结果期间，患者要就地严格规范管理。要求各医疗机构的发热门诊，不得拒诊；未经卫生健康行政部门批准，不得停诊，随时对就诊人员数量进行监测，发现就诊人员异常增加时要迅速向辖区卫生健康行政部门报告，并采取应急处置措施，充分发挥好发热门诊探头和前哨作用。

在加强院感防控方面，强化落实北京院感防控16条措施，特别要求各医疗机构进一步加强医务人员全员培训，严格落实国家和北京市医务人员防护指南，加强预检分诊点、发热门诊、留观区域等重点场所人员防护，最大限度降低医务人员感染风险。

同时，要求接诊过新冠肺炎确诊病例的医院迅速开展排查与消毒，全面排查与确诊病例有接触的医务人员和其他相关人员，并做好接诊病区的消毒。比如，对宣武医院、博爱医院等接触过确诊病例的医务人员和其他工作人员79人，全部进行了核酸检测，结果均为阴性。6月13日，市卫健委又派出8名市级院感专家对相关医院的院感防控工作进一步进行了现场指导检查。

养老机构筛查14天内到过新发地者

针对养老服务机构疫情防控措施，昨日北京市民政局紧急下发通知，明确全市养老服务机构继续执行5月14日印发的《北京市民政局关于调整优化养老服务机构常态化疫情防控措施的通知》。

根据5月14日版的调整措施，到养老机构探视老人需做到“七进八不进”，养老机构将设置探访专区，家属可预约探访。探视人员必须扫描“北京健康宝”二维码，显示为“绿码”才可进入。凡养老服务机构的返院及新入院老年人、返岗及新入职员工，均应按要求进行核酸检测，合格后可入院或上岗。养老服务驿站适度恢复开展居家养老服务，以“非接触”式上门服务为主。

《通知》指出，各区民政局要认真落实全市核酸检测最新要求，全面组织对近14天内曾经到过新发地批发市场的机构员工，以及曾经密切接触过近14天内到过新发地批发市场人员的员工进行全面筛查，形成明确名单，并向区政府提出建议，统一开展核酸检测。对与去过新发地人员在同一宿舍居住员工，建议一并做核酸检测。

文/本报记者 蒋若静 李泽伟

病例详解

11日至14日确诊病例所在区及小区

注：统计区间为6月11日0时至14日7时；有1例确诊病例具体情况仍在调查中

丰台区（37人）

新发地经营者乐园 14人

花乡首经贸育菲园东里1号院 1人

太平桥街道万泉寺南里 1人

银地家园 1人

花乡宜兰园 4人

花乡天骄俊园 4人

花乡天伦锦城 4人

青塔秀园 1人

花乡陈留村 1人

潘家庙400号 1人

西罗园街道马家堡东路 1人

新发地冰鲜海鲜市场 2人

西罗园街道角门北路 1人

未明确标注 1人

海淀区（2人）

青龙桥街道 1人

永定路 1人

西城区（2人）

永宁胡同 1人

西便门东大街 1人

大兴区（6人）

高米店街道西斯莱公馆 2人

林校路街道车站中里 1人

黄村镇 1人

庞各庄镇 1人

西红门镇瑞海家园 1人

朝阳区（1人）

吕家营 1人

房山区（2人）

长阳镇九州溪雅苑 2人