国家卫健委：6月14日新增确诊病例49例 其中本土病例39例

人民网北京6月15日电（董童）国家卫生健康委于15日在官网发布的《截至6月14日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，6月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例49例，其中境外输入病例10例（四川4例，重庆2例，陕西2例，上海1例，福建1例），本土病例39例（北京36例，河北3例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为本土病例（四川1例）。当日新增治愈出院病例1例，解除医学观察的密切接触者392人，重症病例增加1例。境外输入现有确诊病例92例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例1837例，累计治愈出院病例1745例，无死亡病例。

情况显示，截至6月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例177例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例78370例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83181例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者752978人，尚在医学观察的密切接触者3852人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例（境外输入11例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察9例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者112例（境外输入62例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1597例。其中，香港特别行政区1109例（出院1067例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区443例（出院431例，死亡7例）。