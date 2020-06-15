“咽拭子阳性”并不能确诊为新冠肺炎

6月13日，北京召开疫情防控第114场例行新闻发布会通报，针对北京新发地市场出现的新疫情，北京市、区疾病预防控制中心12日对这个市场进行新冠病毒核酸检测，发现40件环境阳性样本；从业人员中有45人咽拭子阳性。

那么，咽拭子阳性到底是什么意思？咽拭子阳性与新冠肺炎确诊病例有啥区别？目前对咽拭子阳性的人如何隔离？

咽拭子阳性代表体内存在病毒

“遭遇这次新冠肺炎疫情后，咽拭子采集是目前我国主要针对病毒核酸的检测方法。如果咽拭子阳性即代表核酸检测阳性，说明这45人体内携带新冠病毒。”一位知名的免疫系统专家告诉科技日报记者。

核酸检测阳性意味着什么？据介绍，冠状病毒是由蛋白质和核糖核酸（RNA）组成，核糖核酸在内负责病毒的繁殖；蛋白质在外，既维持病毒的颗粒形态，又保护内部的核糖核酸。所以，核酸检测就是直接检测病毒当下是否存在，也就是说咽拭子阳性代表体内存在病毒。

新冠病毒主要是通过呼吸道传播的，咽部是此类病毒聚集较多的地方。具体做法是用医用棉签从人体咽部蘸取少量分泌物，然后对这些标本进行相关检测。

上述专家告诉记者，确定感染者一般需要进行两次或者两次以上的咽拭子检测，两次咽拭子阳性才算是感染者，两次采样时间间隔24小时。而两次核酸检测咽拭子阴性也是出院的一个指标。

咽拭子阳性者或是确诊病例或是无症状感染者

“咽拭子阳性者可能是无症状感染者或新冠肺炎确诊病例。”武汉大学中南医院呼吸与危重症医学科主任、武汉医学会呼吸分会主任委员程真顺指出，咽拭子阳性并不代表是新冠肺炎确诊病例。

程真顺解释说：“如果受检者咽拭子核酸阳性，但不具备临床症状，比如发热，呼吸困难等，而且肺部CT也没有明显的病毒感染表现，那么就将其称为无症状感染者。”

程真顺补充道，根据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》中对于新冠肺炎确诊病例诊断标准的描述，核酸检测阳性的受试者，是否为确诊病例还需要结合临床表现和肺CT等其他检查结果。只有符合新冠肺炎诊断标准的，才能说是确诊病例。

“从武汉最近调查结果来看，无症状感染者传染性很弱，但无症状感染者有可能转为有症状，因此需要统一隔离观察。一般来讲，无症状感染者在隔离观察时，可以不进行特殊治疗。”程真顺进一步说。（本报记者 华 凌）