只有参战者 没有观战者

这场疫情防控的人民战争仍在继续，每一位市民都是参战者。面对当前疫情态势，广大市民不必恐慌，但对疫情一定要予以高度重视，对疫情扩散蔓延的风险一定要予以高度警惕。每一位市民都要养成健康文明的生活习惯，保持社交距离，提高自我保护严防感染的意识，在密闭空间一定要按规定佩戴口罩，把各项防控措施严格落实到位。

国务院联防联控机制6月14日召开会议强调，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实李克强总理批示要求，采取坚决果断措施，遏制北京聚集性疫情扩散蔓延。会议强调，此次聚集性疫情与新发地农产品批发市场高度关联，市场人员密集、流动性大，要以新发地及周边地区为重点实施最严格的流调，开展深入全面的溯源工作。（相关报道见A3、A4版）

北京市近日连续新增确诊病例和核酸检测阳性病例，且都与新发地批发市场关联，北京已进入非常时期。在严峻的疫情形势面前，各相关部门已迅速进入紧急状态，严格落实主体责任，查找漏洞、立行立改，坚决打好这场硬仗。应对新冠疫情就像打仗，一分一秒都异常珍贵。全市上下只要重视疫情，迅速行动起来，就一定能阻止病毒进一步传播，掌握疫情防控主动权。我们要时刻绷紧疫情防控这根弦，按照统一部署，坚决果断处置，坚决阻断疫情传播渠道。

丰台区已启动战时机制，暂时关停新发地市场，对市场及周边11个小区采取封闭管理措施。面对此次疫情反弹，北京反应速度很快，通过几个零星散发病例，在较短时间内锁定新发地批发市场。目前确诊病例集中在新发地市场周围，以及与批发市场有密切接触的人员。北京对新发地批发市场内人员和周边小区居民，全部进行核酸检测，并实施医学观察措施。同时，北京已进一步扩大排查范围，扩大流调范围、扩大对相关人员的医学观察范围、扩大核酸检测范围、扩大采样范围，尽全力避免二次传播。

面对疫情反弹，全市上下只有参战者，没有观战者。北京市各区闻令集结，迅速动员起来。丰台区进一步追根溯源，做到应检尽检，在全区范围严格社区管控，加强公共场所管理。西城区社区防控组号召市民进出社区要出示证件、主动验码、测量体温。海淀区社区升级管控措施，恢复测体温。东城区全面开展流调、排查等工作，深入进行核酸检测。通州区各街镇机关干部、社区工作人员全部停休，投入疫情防控。接下来的防控工作必然艰巨，需要各区各部门尽锐出战、守土尽责。

这场疫情防控的人民战争仍在继续，每一位市民都是参战者。新发地批发市场密切接触者人群规模较大，存在传播扩散的风险。各区各部门各单位投入大量人员开展搜寻调查工作的同时，相关市民对防控工作也要予以积极配合。5月30日以来与新发地批发市场有密切接触的人员，务必要主动向单位和社区报告，并到医疗卫生或检测机构进行核酸检测，如已出现症状应及时就近诊疗，前往医疗机构时严格按要求佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具。

面对当前疫情态势，广大市民不必恐慌，但对疫情一定要予以高度重视，对疫情扩散蔓延的风险一定要予以高度警惕。每一位市民都要养成健康文明的生活习惯，保持社交距离，提高自我保护严防感染的意识，在密闭空间一定要按规定佩戴口罩，把各项防控措施严格落实到位。

在此前与疫情的斗争过程中，我们在疫情防控、患者救治等方面都积累了丰富的经验。同时，北京市具备较为充足的核酸检测能力，能够实现对重点区域、重点人群检测全覆盖，并逐步扩大检测范围，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，阻止疫情更大范围的扩散。

目前，北京正在经历全国疫情相对平静后最大的一次考验，我们都是这场考验的参与者。新冠病毒并不可怕，事实证明，只要我们重视它，就一定能够控制疫情，就一定能够遏制疫情扩散蔓延。