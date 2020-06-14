【编者按】

2019年底，一场蔓延全球的新冠肺炎疫情给人民生命健康带来了严重威胁，对全球经济、社会各方面产生了重大影响。

战胜疫情，科技当先。中科院战“疫”大军中有呕心沥血的奉献，有卧薪尝胆的坚持，有感天动地的场景，有可歌可泣的事迹。

为此，中科院文联特举办“战胜疫情 科技当先”网上书画摄影诗歌作品展，将会员们创作的抗“疫”主题作品收集制作后推出上线，展示广大会员用艺术的形式反映抗疫生活的画面，表达讴歌抗“疫”英雄和不屈民族精神的动人心声，为奋战在防疫前线的科技工作者、医务工作者加油，为中国加油。

以下是中国科学院动物研究所同仁为郝捷和奋战在抗“疫”一线的科技工作者所赋的诗。

《红梅赞》作者：叶涛（中科院美协理事）

你是这个春天最美的花——献给郝捷和奋战在抗“疫”一线的科技工作者

作者：聂常虹、姜秉国

面对这场注定要载入史册的战“疫”

就在这个注定要被铭记的春天

站在北辰西路1号院

那棵盛放的玉兰树下

我想写一首赞歌

为你，对，就是为你

我最亲爱的同事

我最钦佩的战友

——郝捷

《无悔的选择》作者：宫丹云（中科院美协会员）

还记得

在疫情防控吃紧的严峻时刻

你独自一人

毅然决然

踏上了前往武汉的征程

当你推着两个硕大的行李箱

在北京西站孑然回首

笑容是那样的温柔

但目光却又是那样的坚毅

散发出强大的力量

和最美好的希望

你带着无畏与大爱

用柔弱的肩膀

扛起科技工作者的

使命与担当

承载着广大群众的

期待与关切

还记得

在那张请战书上

有你摁下的鲜红手印

到疫情最危险的地方去

是你用行动证明的无悔誓言

你毅然剪掉了

多年的长发

将清澈善良的眼睛

藏入护目镜的后面

从那时起

金银潭医院的重症病房

成为你不负韶华的战场

多少个不眠之夜

多少次一线临床

洁白的防护服上

你亲笔写下的承诺

小细胞、大使命

折射出科学抗疫的决绝

还记得

新冠肺炎疫情爆发之初

研究所第一时间启动科研攻关

你和团队迅速进入了战时状态

时间不能等，生命不能等

每天18小时以上的工作

24小时从不停歇

为了尽可能长时间干细胞生产

你带领团队不吃不喝不上洗手间

挑战着生理的极限

1700多份CAStem细胞注射液

是你们用意志在和病毒赛跑

你们忙碌的背影

你们匆匆的脚步

你们夜以继日的拼搏

点燃了重症病人康复的希望

五十多名治愈出院的患者

是你们向国家和人民交出

优秀的答卷

心血的凝结

《战疫》作者：唐人迪（ 大连工业大学）

而对于你，郝捷

这份答卷记录着

你在武汉四十多天的冲锋陷阵

这份答卷印证着

你积劳成疾三次晕倒后的奋不顾身

你说，经此一战

理解了生死、理解了生命

更懂得了负重前行

是行动与信仰的相谐

其实，这份优秀的答卷上

还有你十几年如一日的砥砺钻研

还有你放弃百万年薪邀请的坚守

生命至上、科学救治

抗疫战场上科技工作者的使命

在你的身上充分展现

科学救国、科研报国

动物研究所九十多年的精神传承

在你的身上完美彰显

你说，极致体力考验与精神洗礼

使你愈发坚强愈加坚决

可是啊

作为妈妈

你忍痛离开了年幼的孩子

作为女儿

你无法照料突发脑溢血的父亲

相隔千里的思念和牵挂

只能默默放在心间

“妈妈，我为你感到骄傲。妈妈加油！”

女儿的话

让你泪流满面、充满力量

“孩子，去吧，到更需要你的地方去！”

父母的话

让你逆风前行、勇毅坚强

他们相信

你是为了千千万万的孩子和父母

你是为更多的相聚和团圆

是你把孩子尚在襁褓的护士妈妈拯救

是你更多危重患者从死亡线上拉回

你用微笑掩埋痛苦

你把大爱传递人间

你用行动体现品节

加油，郝捷

胜利的号角已经吹响

凯旋的时刻即将到来

正是千万个和你一样的

最美“逆行者”

才让我们最挚爱的中国

在这场没有硝烟的战役中

谱就国家史册上伟大的胜利乐章

2020年的春天

注定因你，

和像你一样的人

更加美丽、流莺舞蝶

加油，郝捷

看，玉兰花开了

如你一般纯洁

看，樱花开了

如你一般绚烂

你，是这个春天那朵最美的花

你是动物所的骄傲

你是中科院的俊杰

相关介绍

郝捷，女，1984年出生，中共党员，中国科学院动物研究所副研究员，国家干细胞资源库执行主任，中国科学院干细胞与再生医学创新研究院新冠肺炎疫情科研攻关团队核心成员。

在抗疫科研攻关中，郝捷带领团队开展了“利用干细胞技术治疗新型冠状病毒重症患者”项目，研发制备CAStem细胞药物用于新冠临床治疗，获得中国第一个批复的人胚干细胞来源的新药批件。

她亲赴武汉一线开展干细胞药物临床工作，在武汉金银潭医院针对重症COVID-19及新冠肺纤维化开展重症患者救治工作。基于前期基础该细胞已作为重症COVID-19的候选应急药物，获国监督管理局II期新冠肺纤维化新药临床试验批件。

郝捷和团队研发的干细胞药物被列入科技部应急启动项目，作为救治新冠患者“三药三方案”之一，让新冠病毒感染的重症患者看到了病愈的曙光。

（文章源自：中国科学院官网）