对5月30日来有新发地市场接触史人员进行核酸检测

人民网北京6月14日电（记者 鲍聪颖） 今天，北京市召开第115场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，6月11日，北京市在连续近60天无新增确诊病例后，新增1例确诊病例，截至6月13日24时，已新增本地确诊病例43例，11日1例，12日6例，13日36例，这些病例均与新发地农贸市场有关联。

高小俊介绍，为落实三防四早九严格要求，特别是早发现，北京疫情防控领导小组已做出安排，对5月30日以来去过新发地农贸市场或接触过市场销售人员的人员，要开展健康筛查，进行核酸检测。上述工作由各区按社区防控组要求有序组织开展，5月30日以来，有新发地农贸市场接触史的人员应及时向所在社区（村）报告。

同时，如去过新发地农贸批发市场，并有发热、咽痛等症状的，除主动向社区或单位报告外，应及时就近到设有发热门诊的医疗机构就诊，可拨打120急救电话，乘坐专用车辆，防止交叉感染，力争做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

为了做好疫情防控工作，疫情防控办公室通过手机等平台向市民推送健康提示，根据疫情防控要求，北京将对5月30日以来到过新发地农贸批发市场或接触过市场销售人员的人员，要开展健康筛查，开展核酸检测，以社区为单位开展筛查，做到愿检尽检、应检尽检，请上述人员主动向社区报告并进行健康监测。北京市卫健委已经在官网公布全市98家具备核酸检测能力的机构，请主动接受健康筛查。