从严防疫管控 北京四区域升级为中风险地区

从6月13日下午开始，通过查看国务院客户端小程序，北京市西城区月坛街道、丰台区西罗园街道、花乡(地区)乡、房山区长阳镇，已从绿色的低风险地区变为橙色的中风险地区。

6月11日和12日，北京市新增7例确诊病例。经流行病学调查，这些病例分布在上述区域，并均有新发地批发市场活动史。除1例有出京史外，其余6例病例近两周无出京史，无境外人员、湖北人员接触史。

新发地批发市场是首都最大的“菜篮子”，每天不仅有大量批发商户进出，普通民众也会从四面八方到这里采购。

目前，北京4个地区的居民小区已进行封闭式管理。特别是新发地批发市场所在的北京市丰台区，按照“三级响应、二级管控”要求，对市场周边11个小区实施封闭管理措施，落实24小时专人值守；市场周边3所小学、3所幼儿园已返校的班级立即停课，未返校的班级暂缓复课。

记者在距离新发地批发市场约7公里、花乡(地区)乡下辖的一处社区看到，门口显著位置摆放着牌子，黄底红字写着硕大的字：“本小区车辆、人员凭证出入，外来人员禁止入内！”一旁还拉起红色条幅，上写“凭证出入，主动验码，自觉登记”。

6月6日0时起，北京市突发公共卫生事件应急响应级别由二级调至三级，并相应调整防控策略，居民小区对进入人员不再测体温。但6月13日下午开始，进入人员不仅要查验证件，还需测温。

记者看到，即便是遇到熟识的社区居民，未携带证件的，社区工作人员会劝导：“请家人送出来，或到一旁的小屋进行登记。”

本周末，北京许多单位和学校开始普查5月30日以来去过新发地市场的人员或家属，要求其立即到居住地所在街道和社区登记，进行核酸检测，并自行居家隔离14天。

目前，北京市具备核酸检测能力的机构有98家，每天最大检测能力超过9万人，有检测需求的单位和个人，可提前预约。北京许诺“应检尽检”“愿检尽检”。

新病例的出现，让许多场所收紧管控。像国家大剧院、雍和宫、北京天桥艺术中心等6月13日起暂停向公众开放参观；北京世界公园从6月13日起暂停所有演艺活动。

北京市部分餐饮企业也表示，餐饮业防控已调至二级应急响应时的管控措施，并加大对采购人员及供应商送货人员的管理，加强对采购的水产品和牛羊肉等原材料来源进行自查。

连续两日出现新增病例，让原定6月15日返校复课的小学一、二、三年级按下“暂停键”；已复课的其他年级学生，部分已可选择从6月15日起居家学习。

分析疫情发展态势，北京市疾病预防控制中心表示，后续不排除出现续发病例的可能。

北京市政府新闻发言人徐和建指出，北京市常态化疫情防控一刻都不能放松，要对当前防控策略措施从严把握。（杜燕）