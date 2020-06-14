上海放宽养老机构家属探视相关程序

据上海市民政局工作人员介绍，根据该市疫情防控工作最新形势，民政局对养老服务等有关防控措施进行优化完善。在养老机构家属探视方面，有序放宽相关程序，鼓励采取预约方式开放养老机构探视，探视人数、探视次数、探视路线及探视区域由养老机构结合设施条件和接待能力自行确定，各区不作硬性统一要求。对于进入生活区探视的，应当做好消毒、登记及防护措施，不要求穿戴防护服。

有下列情形之一的探视人员不得进入养老机构：15天内曾接触入境回国人员；与已确诊或疑似病例有密切接触；有发热、咳嗽、流涕、腹泻等疑似症状;属于无症状感染者或无症状感染者的密切接触者；情况不明的境外、市外探视人员。此外，养老机构一般不接受外地来沪参观访问，特殊情况接受参观访问的，应当落实防护措施，且不进入生活区。

5月9日零时起，上海将本市重大突发公共卫生事件应急响应级别由二级响应调整为三级响应。此前上海市民政局曾发布规定，综合为老服务中心、日间照护中心以及老年活动室、睦邻点等在做好各类疫情防控措施的情况下，可采取规划开放区域、控制人员密度等方式开展服务，避免开展集体舞蹈、授课讲座、棋牌麻将等人群聚集、密切接触类活动。

根据上海市民政局今天发布的最新规定，社区综合为老服务中心、日间照护中心以及老年活动室、睦邻点等场所，应尽快恢复开业，原则上应于6月底前全部恢复服务。以上场所在做好各类疫情防控措施的情况下，可开展30人以内的授课、讲座、培训等活动，难以保持安全距离的活动，人员应佩戴口罩。