成都48家商铺核酸检测结果均为阴性

据成都市卫健委14日消息，为加强风险排查，成都市、区疾控中心于13日起对销售、加工海鲜和进口冻肉的批发市场、大型超市的从业人员及环境开展新冠病毒核酸检测，目前结果均为阴性。

据悉，6月13日，成都疾控部门已对2家批发市场(青石桥海鲜批发市场、双流区白家大市场)、2家农贸市场(华阳大市场、锦江农贸市场)、7家大型商超(成都伊藤洋华堂华府大道店、绿地优选超市、北京华联生活超市空港购物中心店、盒马鲜生中海右岸分公司、沃尔玛双流店、欧尚超市双流店、欧尚超市华阳店)共48家商铺开展了监测。共采集从业人员153人、环境样品等161件，新冠病毒核酸检测结果均为阴性。

近期，成都市将持续开展市场环境及从业人员监测，并及时向社会公布结果。成都市卫健委提醒公众，防控不能松懈，低风险≠零风险。戴口罩、勤洗手、多通风、少聚集、食安全、讲礼仪，别让一时大意，毁掉此前努力。(王鹏)