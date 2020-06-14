资生堂助力中国战疫 用行动诠释美丽从心开始

近日，中国发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，一个个数字，真实记录了中国抗疫的伟大历程。这份3．7万字的白皮书，是14亿人共同的抗疫记忆。在抗击新冠肺炎疫情最艰难的日子里，有很多跨国企业和国际友人向中国施以援手，无数真诚的画面感动国人。

据了解，为帮助我国抗击新冠肺炎疫情，资生堂为湖北省武汉市慈善总会、上海市慈善基金会捐赠了1100余万元人民币，定向捐给湖北省黄冈市600万元。

美丽从心开始 让爱资生力量

据悉，在抗击疫情期间，资生堂组织了美发团队，上门为华山医院、同济医院等抗疫一线医护人员提供理发服务；向仁济医院护理部的女性医护人员捐赠面部及眼部护理产品，帮助她们缓解因为长期佩戴护目镜和口罩而引起的眼周疲劳和肌肤困扰；在“武汉归来，我们就结婚”的誓言下，用美丽的行动见证了医护人员及其伴侣的幸福时刻……

疫情期间，资生堂为上海慈善基金会捐款

作为较早进入中国市场的外资企业，资生堂坚守社会责任和义务，成为了中日友好和文化交流的一张名片。多年来，无论是援助汶川地震灾区，还是为贫困落后地区捐建希望小学，资助家庭困难的学生完成学业，抑或是让贫困地区的孩子喝上放心水，节能减排、植树造林……资生堂始终致力于在更宽领域传递正能量，用实际行动铺设爱与美的公益之路。

“找到适合自己的企业如同找到合适的生活伴侣，因为爱，因为理念相合，所以一定会走得长久，也一定能走出一条共生共赢之路”，资生堂中国区对外事务副总裁中原杏里说，“疫情是一时的，友情是长久的。资生堂希望尽到朋友之谊，与中国人民患难与共。为人们的生活赋予生机与活力正是化妆品的力量，也是资生堂的使命所在。”

紧跟中国政策 做更懂创新的企业

近年来，中国化妆品行业多次释放政策红利，比如，跨境电商新政、化妆品消费税下调、国务院发文支持实体零售等。“在中国创新并发扬光大正成为资生堂实现长期可持续增长的关键。”中原杏里表示，资生堂十分看好中国的投资环境和市场，因为中国有庞大的消费人群。“面对中国市场的日新月异，需要实时跟进主动引领。资生堂来自亚洲，更了解亚洲消费者的需求，研发的着力点完全可以放在中国。事实上，资生堂在北京和上海均成立了创新研发中心并已经开展了多年的研究。”中原杏里强调，推动在中国的创新是资生堂必须要做的，只有这样才能更好地适应中国的消费市场，更好地服务于中国消费者。

资生堂入驻上海东方美谷签约仪式现场

据了解，为了进一步深化创新合作，资生堂不久前刚刚入驻上海东方美谷。东方美谷作为中国大健康美丽产业的聚集地，有着独特的优势，“我们相信，新成立的研发机构也将借助这些优势，聚焦环保技术和可持续发展相关的研究，更好的服务消费者，促进资生堂的发展。”中原杏里说。

近年来，在开展公益健康咨询、引导中国消费者科学、理性消费方面，资生堂举办了诸多丰富多彩的线下活动，包括走进首都女警、职业女性、女外交官、大学校园等活动。去年，从实现“美与健康”这一整体美的观点出发，借助深圳 WTA（国际女子网球协会）年终总决赛和中国杯世界花样滑冰大奖赛契机，响应中国政府加快体育强国建设的政策，资生堂正帮助更多女性找寻到真正的自我。

中原杏里表示，因为这场新冠肺炎疫情，人们对健康格外关注，健康中国建设也成为今年全国两会的热点之一，资生堂对于融入健康中国战略很有信心。