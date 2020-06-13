北京丰台对市场周边11个小区实施封闭管理 24小时专人值守 

人民网北京6月13日电（池梦蕊）今天上午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第114场新闻发布会上，北京丰台区副区长初军威表示，丰台区按照“三级响应、二级管控”要求，严格落实属地责任，紧急制定社区防控指引，对市场周边11个小区实施封闭管理措施，落实24小时专人值守。加强重点场所管控，规范各级医疗机构诊疗流程，落实院感防控措施。市场周边3所小学、6所幼儿园已返校的班级立即停课，未返校的班级暂缓复课。做好封闭期间服务保障，抽调党员干部下沉封闭小区，落实群防群控；做好相关小区的生活和防疫物资保障，耐心细致开展居家健康指导；配备医护力量，做好应急保障；强化小区环境消杀，阻断病毒传播途径。

下一步，丰台区将对患者进行严密的流行病学调查，进一步追根溯源，随调随控，做到“应检尽检”，做好密接人员管控，隔离潜在传染源，保护易感人群。在全区范围严格社区管控，加强公共场所管理；落实“三防”“四早”“九严格”，做到“守土有责、守土尽责”。有后续情况将及时向社会公布。