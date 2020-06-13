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北京疾控通报新增4例病例有关情况

2020年06月13日13:12 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京6月13日电（池梦蕊）今天上午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第114场新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍了6月12日16时至24时北京市新增新冠肺炎确诊病例的有关情况。

　　这4例病例具体情况如下：

　　病例1，某男，38岁，北京市西城区人，公司职员，家住北京市房山区长阳镇九州溪雅苑。患者5月30日、6月5日和6日，曾骑摩托车至新发地农产品批发市场采购。6月9日出现身体发麻、发热、头痛等症状，最高体温38.6℃。11日自驾车到石景山医院发热门诊就诊，12日核酸检测为阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

　　病例2，某男，50岁，河北省保定人。工作单位和现住址均为新发地冰鲜海鲜市场，司机兼进货员。6月6日出现发热、咳嗽等症状，12日就诊北京天坛医院，核酸检测为阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为重型。

　　病例3，某男，35岁，河北省保定人。工作单位和现住址均为新发地冰鲜海鲜市场，售货员。6月10日出现发热等症状，12日就诊北京天坛医院，核酸检测为阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为轻型。

　　病例4，某女，27岁，山东省德州人。工作单位为新发地批发市场，个体经营者，现住新发地经营者乐园。6月9日出现发热、咳嗽等症状，12日就诊北京友谊医院，核酸检测为阳性，经专家会诊为确诊病例，临床分型为普通型。

　　以上确诊病例已送至市级定点医院进行治疗。

(责编：崔元苑、许心怡)


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