北京要求加强入境货机管理和入境货物检验检疫

人民网北京6月13日电 昨晚，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组召开第六十七次会议，进一步研究调度疫情防控工作。北京市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁出席会议。

会议指出，北京市近日连续出现新增确诊病例，教训十分深刻，再次提醒我们，常态化疫情防控一刻都不能放松。要进一步落实“四方责任”，坚持“三防”“四早”“九严格”， 坚决果断处置，科学、精准、有效抓好防控，切实切断疫情传播途径，决不能让来之不易的疫情防控持续向好形势发生逆转。

会议强调，外防输入既要严格入境进京人员管控，也要加强入境货机管理和入境货物检验检疫。将新发地批发市场作为流调溯源的重中之重，派驻工作组，加强疫情防控。要根据流调和溯源情况，对新发地批发市场采取果断措施。扩大流调检测范围，对市场所有人员进行核酸检测，对周边场所进行全面排查。加强肉类、海鲜、果蔬等货物的监测监管，掌握来源及流向。做好保供稳价工作，制定详细工作方案，确保市民生活不受影响。

会议强调，各医疗机构要提高防控等级，发挥探头作用，加强发热人员筛查，严防院感。确诊病例所在辖区要严格落实管控措施。所有密切接触者一律进行集中医学观察。各区对辖区内农副食品批发市场进行环境、食物采样检测，对餐饮场所、零售市场、农贸市场、超市等开展食品安全大检查。对当前防控策略措施从严把握，跨省旅游团、体育赛事等暂停，未复课的小学一、二、三年级暂缓复课。做好宣传引导，及时发布信息，回应社会关切，消除社会恐慌心理。各区各部门各单位要落实主体责任，举一反三，对号入座，发现问题及时整改。加强监督执纪问责，对防控不到位的要进行约谈。