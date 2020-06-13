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北京新增4例均与新发地市场有关 45人咽拭子阳性

2020年06月13日13:08 来源：人民网-北京频道

人民网北京6月13日电（池梦蕊）今天上午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第114场新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍，近日，北京市已连续发现多例本地新冠肺炎确诊病例，除昨日通报的1例病例刘某某有出京史外，其余6例病例近2周无出京史，无境外人员、湖北人员接触史。

经流行病学调查，这些病例均有新发地农产品批发市场活动史，通过采集确诊病例相关的外环境标本，有核酸检测阳性报告。经初步判断这些病例可能接触了市场中污染的环境、或接触到了被感染的人员而传染发病，后续不排除出现续发病例的可能。为此，关闭新发地农贸批发市场完全必要。有关溯源工作还在进一步调查中。

针对北京市近期疫情，6月12日，市、区疾病预防控制中心已组织专业人员，在全市开展了农贸批发市场、大型超市等排查，共采集海鲜、肉类等食品及外环境涂抹标本5424份，完成新冠病毒核酸检测，新发地市场发现40件环境阳性样本，其余农贸批发市场、大型超市均为阴性。在对从业人员主动筛检中，对1940名市场从业人员进行了核酸检测，在新发地采集的517件样品中，有45人咽拭子阳性，另在海淀一农贸市场中发现1例阳性，是1例新发地确诊病例的密切接触者。上述46人目前无临床症状，已纳入严密管理和观察中。

(责编：崔元苑、许心怡)


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