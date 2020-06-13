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北京：检查生活垃圾分类已成昌平城管常态

2020年06月13日09:28 来源：北京青年报

眼下，生活垃圾分类检查工作已成为昌平城管回龙观街道执法队的常态，而执法人员在检查餐馆和超市时也发现了不少问题，均已要求企业限期整改并予以行政处罚。

据介绍，城管执法人员在检查餐馆中发现大多餐馆的垃圾清运合同都不完整，缺少清运企业资质，甚至许多餐馆将清运工作完全交由物业管理，自己则成为了名副其实的“甩手掌柜”。同时，部分超市的垃圾清运台账在管理上存在漏洞，垃圾清运台账缺失现象严重，垃圾分类管理流于形式。另外，超市公共区域的垃圾分类设施缺少管理和分类指引工作，分类垃圾设施内混装、混投的现象较多。

针对上述问题，昌平城管执法人员已经当即要求企业限期整改，并予以行政处罚。下一步，回龙观街道执法队将继续大力开展垃圾分类执法检查工作，对于目前存在的监管死角问题逐一排查、逐一整改，让死角成亮点，变亮点为常态。“垃圾分好类，社区干净了，我们的工作也容易开展了！”在昌平区回龙观街道新龙城物业的秦经理说，实行生活垃圾分类一个多月，社区环境有了明显变化。

(责编：崔元苑、许心怡)


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