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北京：今年前5个月卫生健康支出237亿元

2020年06月13日09:26 来源：北京青年报

日前，北京市财政局发布消息，2020年1月至5月北京市一般公共预算收入完成2349.5亿元，同比下降11.2%，降增较上月收窄1.1个百分点。财政支出方面，与疫情防控保障相关及支持企业发展的部分支出领域保持较快增长：卫生健康支出237亿元，同比增长9.5%

从主要税种完成情况看，1月至5月个人所得税完成265.0亿元，同比增长7.9%，增幅较上月回落4.2个百分点，主要是个人所得税汇算清缴退税影响。增值税完成652.6亿元，同比下降23.8%，降幅与上月基本持平，主要是落实疫情新出台的免征增值税减收政策影响。企业所得税完成554亿元，同比下降12.9%，降幅较上月收窄6.5个百分点，主要是企业汇算清缴集中入库以及企业经营有所改善双重因素拉动。

财政支出方面，2020年1月至5月全市一般公共预算支出完成3043.5亿元，同比下降4.8%，完成年度预算的43.3%，超时间进度1.6个百分点。据市财政局相关负责人介绍，从主要支出科目看，今年前五月与疫情防控保障相关及支持企业发展的部分支出领域保持较快增长，卫生健康支出237亿元，同比增长9.5%。

另外，社会保障与就业支出587.2亿元，增长21.5%；科学技术支出275.2亿元，增长14%；资源勘探信息等支出58.1亿元，同比增长8.9%。受疫情影响相关活动取消或延后影响，部分领域支出偏缓：教育支出342.7亿元，下降19.6%；文化旅游体育与传媒支出62.5亿元，下降11.3%；城乡社区支出440.9亿元，下降10.8%。

(责编：崔元苑、许心怡)


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