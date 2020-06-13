不要在“安全时刻”埋下危险隐患

在疫情防控常态化下，社会生活秩序进一步开放，公众戒备心理容易放松，恰恰可能埋下最危险的隐患。新冠病毒传染性强、传播极快、发病隐蔽，疫情再次流行的风险依然存在。三级应急响应对常态化防控提出了更高的要求，要严格落实“四方责任”，坚持“三防”“四早”“九严格”，以首善标准筑牢疫情防控的安全屏障。

6月12日，北京市第113场疫情防控工作新闻发布会通报，丰台区12日新增2例新冠肺炎确诊病例。目前2例病例均在定点医院隔离治疗，相关部门正在对患者进一步开展流行病学调查。（相关报道见03版）

北京应急响应下调至三级后，6月11日和12日两天，西城区和丰台区共出现3例确诊病例，此前北京已经连续55天无新增病例。警钟再一次敲响，三级应急响应不意味着可以放松警惕，而是对疫情防控提出了更严格、更精准的要求，疫情风险随时随地存在，常态化防控容不得半点松懈。只要一天没有取得疫情防控的最终胜利，就必须时刻保持战时状态，坚决消除疫情反弹的可能。

经过几个月的艰苦奋战，全民疫情防控意识和水平不断提高。此次疫情出现后，北京市相关部门立即行动起来，送医、隔离、流调、排查等各个环节防疫工作和措施在第一时间高效展开。西城区11日确诊病例的流调排查等工作，24小时内就有了初步结果，患者所在的小区居民、密接者所在的学校学生、老师等相关人员，都进行了隔离和核酸检测。及时追踪溯源、环境采样、隔离接触者等措施，将新冠病毒遏制在可防可控的范围内，最大限度阻断传染风险。

值得一提的是，西城区和丰台区首诊的两名确诊病例，出现症状后都是全程佩戴口罩，骑单车前往发热门诊就医，防范意识和隔离传染的自觉性较强。此举降低了传染的可能性，缩小了传染的潜在范围。

时隔56天，北京再次出现新增病例，引起市民的关注。我们对新冠病毒的未知大于已知，在疫情防控后期，零星散发病例的追踪溯源工作有很大的不确定性。西城区新增一例确诊病例后，社交媒体上出现一些不实消息和猜测，西城区区长通过朋友圈回应并及时辟谣。通过正当的权威渠道获得消息，不传谣、不信谣，是疫情防控工作的必然要求，西城区区长的这个“朋友圈”值得点赞。

北京坚持以疫情防控首善之区的高标准开展各项工作，要求我们始终绷紧疫情防控这根弦，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。当前，境外疫情势头仍然有增无减，“外防输入、内防反弹”压力巨大，要持续抓好常态化防控，巩固来之不易的防控成果，加快恢复正常生产生活秩序。要增强个人防护意识，做自己健康的第一责任人，在疫情没有彻底结束之前，坚持良好卫生习惯，科学佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离，如出现发热、咳嗽等症状，及时就近就诊。

危险与安全是相对的。在疫情防控形势最严峻时刻，每个人都高度警惕，不放过任何一个防控漏洞和细节，如此最危险的时刻，往往能“促成”最安全的结果。如今在疫情防控常态化下，社会生活秩序进一步开放，公众戒备心理容易放松，看似最安全的时刻，恰恰可能“埋下”最危险的隐患。新冠病毒传染性强、传播极快、发病隐蔽，疫情再次流行的风险依然存在。三级应急响应对常态化防控提出了更高的要求，要严格落实“四方责任”，坚持“三防”“四早”“九严格”，以首善标准筑牢疫情防控的安全屏障。

此次疫情出现之后，根据疫情防控工作需求，相关部门及时动态调整部分防控措施，包括小学一二三年级暂停返校复课、密闭式文娱场所暂不开放、疫情涉及区域的小区、写字楼、公共场所加强人员出入管理等。引以为戒，高度警惕，举一反三，严防疫情反弹，不能有丝毫松懈差池。

疫情防控没有结束，北京仍处于应急响应状态下。时值“北京消费季”，端午假期临近，各项活动中的防疫工作更要抓好抓细，时刻保持高度警戒，才能消除“最安全时刻的最危险隐患”，进一步巩固疫情防控稳定向好态势。