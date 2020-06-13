湖北突发公共卫生应急响应级别调至三级

记者12日从湖北省举行的新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，6月13日零时起，湖北省突发公共卫生应急响应级别由二级调整为三级，并相应调整优化有关防控措施。

湖北省副省长杨云彦在会上介绍，根据湖北省当前疫情防控形势，经组织专家评估，湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部研究，按程序报批后做出了调级决定。

杨云彦说，5月2日全省突发公共卫生应急响应级别由一级调整为二级以来，疫情防控成果进一步巩固，复工复产、复商复市、复学复课有序推进，经济社会发展加快恢复。截至6月11日24时，武汉市连续12天无新增无症状感染者，武汉市以外其他地区连续9天无新增无症状感染者，没有发现无症状感染者传染人的病例。

应急响应级别调整为三级，标志着湖北省常态化防控进入新阶段，防控策略及相关措施也将调整优化。杨云彦说，下一步在具体防控要求方面，湖北将坚持属地、部门和行业、单位、个人和家庭常态化防控四方责任；坚持发热门诊闭环管理，对进入发热门诊后的发热患者，严格实施核酸、抗体、CT、血象等四个项目快速筛查；坚持重点场所防控；坚持外防输入。此外，湖北还将调整优化小区管控，无疫情小区撤除因疫情设置的围栏，增加小区出入口数量，进出小区人员实行健康码绿码通行，可不再进行体温检测。