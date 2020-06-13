北京丰台昨天确诊两例新冠肺炎病例

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，丰台区副区长张婕通报，丰台区昨天新增两例新冠肺炎确诊病例，两病例均为中国肉类食品综合研究中心员工，其中一人曾到青岛出差5天。目前，确诊病例已在定点医院治疗。

病例1，刘某某，男，北京人，25岁，中国肉类食品综合研究中心员工，家住丰台区西罗园街道马家堡东路。6月9日，刘某某独自骑车到辖区医院发热门诊就诊。患者曾出现咽痛、发热、咳嗽、流涕症状，最高体温38.6℃。患者自述近2周有出京史，到青岛出差5天，无境外人员接触史、无湖北接触史。就诊过程中全程佩戴口罩。6月12日，患者样本核酸检测为阳性，经专家会诊诊断为新冠肺炎确诊病例。

病例2，尹某某，男，北京人，37岁，中国肉类食品综合研究中心员工，为病例1的同事，家住丰台区西罗园街道角门北路。6月9日，尹某某出现咽痒、有痰、轻微咳嗽，体温正常，未就诊和服药。6月12日，经区级排查，将尹某某用120急救车转运到辖区定点医院隔离排查，样本核酸检测为阳性，经专家诊断为新冠肺炎确诊病例。患者自述近2周无出京史，无境外人员接触史、无湖北接触史。

张婕介绍，目前，两例确诊病例均在定点医院隔离治疗。丰台区正在对患者进一步开展流行病学调查，对患者去过的场所进行人员和环境的采样和检测，追根溯源，做到“边流调、边检测、边防控”，实现应检尽检，全面摸排，落实患者家中和社区消毒，对密接人员落实集中隔离管理，切断传播途径。同时，加大社区和单位管控力度，对其所在小区和单位进行封闭式管理。丰台区将继续做好流行病学调查与社区管控等工作，加强对重点场所和重点人员的健康监测和环境采样；发挥医院发热门诊、社区卫生服务中心的哨点监测作用，摸排周边重点人员就诊的情况，做好预警监测。有后续情况将及时向社会公布。

疾控追踪

已追踪到43名密接者 均进行集中医学观察

市疾控中心副主任庞星火介绍，针对丰台区的两例确诊病例，疾控部门已经开展溯源，追踪密切接触者，开展环境采样及消毒。目前，疾控部门已经采集患者发病前14天内曾去过场所的环境样本、相关人员的呼吸道标本、血液标本进行检测，查找可疑的感染来源。两名患者正在定点医院进行治疗，为分析病毒来源等开展的基因测序工作正在进行中。

截至昨天15时，共追踪到43名密切接触者，均已转运到隔离点进行集中医学观察，并采集咽拭子标本进行核酸检测。对两例病例工作单位的同事及外环境采样工作正在进行中。疾控部门将根据初步排查的结果，尽快锁定重点地区、重点人群，阻断病毒传播。