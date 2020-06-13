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北京市小学一至三年级下周一暂不返校

2020年06月13日09:07 来源：北京日报

昨天，北京市教委发布，暂停原定6月15日（下周一）小学一二三年级返校复课，暂停校外培训机构恢复线下课程和集体活动。

本市连续两天出现新增病例。市委教育工委、市教委启动应急预案，调整校园疫情防控工作，除暂停小学低年级返校外，已返校复课各学段、各年级目前继续坚持既定安排，根据疫情防控形势变化动态调整教育教学安排。要求各级各类学校要从严把握疫情防控标准，进一步落实落细各项防控措施，确保师生生命安全和身体健康。

市教委提醒，压实学校、家长责任，家校配合，是确保复课学校安全稳定的最关键环节。家长如果发现孩子不舒服，一定要及时与学校沟通；家长或与孩子共同居住的家庭成员，一旦出现发热等情况，不但要及时就医，做好防护和隔离，也要第一时间向孩子所在学校报告，安排好孩子居家学习生活。对于瞒报、漏报、谎报等情况，家长需要承担相应的法律责任。

各类考试安排，包括今日举行的中考第二次英语听说机考等，在严格做好各项防疫工作的基础上按原计划进行。市、区、校三级考试部门和考点学校要做好各方面防疫准备，从严落实防疫措施。市教委提醒家长和同学做好自身的防护准备，如期参加考试。

(责编：崔元苑、许心怡)


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