果断处置精准防控 迅速坚决阻断传染源

6月11日、12日，北京市连续两日出现新增新冠肺炎确诊病例，市委市政府高度重视。继11日召开北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制会议进行全面调度部署后，昨天一早，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组又召开专题会，通过应急视频再次调度疫情防控工作，市委书记蔡奇，市委副书记、市长陈吉宁分赴西城区月坛街道、丰台区新发地批发市场等进行现场检查，要求果断处置、精准防控，迅速坚决阻断传染源，防止疫情扩散蔓延，守护好人民群众生命安全和身体健康。

自11日出现新增病例以来，市里迅速成立市级工作专班，抽调足够力量，开展全面流调、溯源、检测、排查。对新发地批发市场和病例活动区域全面开展环境采样检测、消杀作业，病例所在单位、社区等部位严格实施封闭式管理。相关接触人员随调随控、应检尽检，全面落实医学观察措施。市区两级疾控部门加强流调工作，动态研判疫情形势和防控效果。及时调整防控策略，进一步严格常态化防控措施。加强外防输入工作，严格社区、公共场所等管控。加强宣传引导，召开新闻发布会，及时回应社会关切，提醒市民群众增强个人防护意识。各区各部门各单位落实主体责任，对防控工作进行再部署、再检查。加强市场监管和安全检查，做好生鲜、果蔬等货物的检验检疫，保障市场供应。以新发病例为戒，举一反三，主动找问题、查风险，同步跟进整改，堵塞防控漏洞。

市领导张延昆、杜飞进、陈雍、魏小东、崔述强、王宁、卢彦、杨晋柏、亓延军，市政府秘书长靳伟参加。