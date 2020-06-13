国务院联防联控机制综合组明确：发热门诊就诊患者须核酸检测

国务院联防联控机制综合组日前发布的《关于发挥医疗机构哨点作用做好常态化疫情防控工作的通知》明确，对于所有到发热门诊就诊的患者，必须扫“健康码”，并进行核酸检测。对于待排除和疑似病例要第一时间进行隔离医学观察，提供基本医疗服务。

国务院联防联控机制明确要求发热门诊、基层医疗卫生机构、急救中心等医疗机构发挥“哨点”作用，实现及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，做好常态化疫情防控工作。

通知要求，发热门诊不得拒绝接收发热患者就诊。各类医疗机构要全面落实预检分诊制，对有发热、咳嗽、乏力等症状的患者，在做好防护条件下由专人陪同按规定路径前往发热门诊就医。严格落实首诊负责制，医务人员要做好“守门人”，发现发热等可疑病例，要详细登记相关信息，并按相关程序及时报告、收治和转运。

通知要求乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）、诊所、门诊部等基层医疗卫生机构，要落实首诊负责制，严格做好发热患者的登记、留观、核酸检测等工作。

通知要求急救中心严格落实救护车信息传递与反馈制度，因发热拨打“120”急救电话的，救护车要及时将发热患者转运至发热门诊并做好信息交接工作。

此外，通知还提到要加强对具有哨点性质的医疗机构的指导和监督，要开展定期检查和随机暗访，督促落实各项措施，确保“哨点”的敏感性，严格责任倒查制度，坚决防治因职责落实不力导致的疫情扩散。

《 人民日报 》（ 2020年06月13日 02 版）